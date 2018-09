Alstom : va lancer le premier train TER Hybride

17/09/2018 | 13:04

Les Régions Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, SNCF et Alstom s'unissent pour concevoir le premier train TER Hybride. Ils vont mener une expérimentation commune sur une première rame Régiolis Alstom. Dès 2020, le premier Régiolis Hybride circulera en phase d'essais avec pour objectif la réduction de 20 % de sa consommation énergétique.



Une rame devrait entrer en service commercial courant 2021 pour valider en conditions réelles les fonctionnalités et les performances de la solution. Le déploiement en série est envisagé à partir de 2022.



Les Régions Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, SNCF et Alstom investissent 16,6 millions d'euros pour cette expérimentation, les Régions assurant également la prise en charge des coûts de mise à disposition d'une rame Régiolis du parc Occitanie pour la rendre hybride.



' Nous considérons que l'hybridation du parc thermique est une solution réaliste tant techniquement qu'économiquement pour réduire les émissions et les coûts d'utilisation ' déclare Jean-Baptiste Eyméoud, Président Alstom France.



