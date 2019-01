Alstom : va poursuivre la maintenance des trains à grande vitesse et de banlieue de Renfe

15 janvier 2019 - Alstom s'est vu attribuer trois contrats par l'opérateur national espagnol Renfe pour assurer la maintenance de 15 trains à grande vitesse Avelia Pendolino et de 106 trains de banlieue appartenant à la flotte de Renfe. Les contrats, qui représentent un montant total de 125 millions d'euros, prévoient la maintenance préventive, prédictive et corrective des trains de banlieue ainsi que des services de maintenance complets pour les Pendolinos (S-104). Tous les travaux seront entrepris par Irvia, une coentreprise Alstom-Renfe.

Dans le cadre de cette attribution, Alstom renouvelle, pour les quatre prochaines années (avec une année supplémentaire en option), les contrats de maintenance en cours des trains de banlieue de Renfe. La maintenance préventive et corrective de ces trains sera gérée, comme elle l'est déjà actuellement, dans les dépôts de Renfe à Vilanova, Moncada et Mataró, tous situés dans la région de Barcelone.

S'agissant des contrats de maintenance des trains à grande vitesse Pendolino, les services seront exécutés à Cerro Negro (Madrid) et La Sagra (Tolède). Les Pendolino de Renfe ont été construits par Alstom à Santa Perpetua entre 2002 et 2005. Ces trains assurent actuellement des services grande vitesse de Madrid à Ciudad Real, Puertollano, Tolède, Cordoue et Séville.

Grâce aux services Alstom, les opérateurs peuvent transporter des passagers et des marchandises avec des niveaux de service et de rentabilité maximums. L'entreprise possède un savoir-faire mondial dans la chaîne logistique et l'organisation industrielle, en plus de solides capacités d'ingénierie des systèmes, comme le prouvent l'exceptionnelle disponibilité des systèmes et la remarquable fiabilité de l'ensemble des actifs ferroviaires. Alstom a plus de 25 ans d'expérience, plus de 100 dépôts dans 30 pays et un taux de renouvellement moyen des contrats de services de 70 % dans le monde.

Enregistrés dans les comptes du 3ème trimestre de l'exercice 2018/2019