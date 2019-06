Alstom : veut porter sa marge à environ 9% en 2022-2023, le marché apprécie

(Actualisation: déclarations du PDG, réaction en Bourse, commentaires d'analystes)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Alstom grimpe en Bourse lundi, le marché appréciant les objectifs à l'horizon 2022-2023 livrés par l'équipementier de solutions de transports dans le cadre de son nouveau plan stratégique, baptisé "Alstom in Motion", en dépit du coup de frein sur la croissance annoncé pour l'exercice en cours.

Vers 11h10, le titre Alstom s'adjugeait 2,5% à 42,42 euros, signant la plus forte hausse du SBF 120. Les banques JPMorgan Cazenove et Citigroup soulignent que l'objectif de marge d'exploitation ajustée communiqué par le groupe, d'environ 9% en 2022-2023, dépasse les attentes du consensus. UBS évoque pour sa part une cible "ambitieuse" et "positivement surprenante".

"Nous avons beaucoup de potentiel d'amélioration de nos marges car nous avons crû très rapidement", a fait valoir Henri Poupart-Lafarge, le PDG du groupe, lors d'une conférence de presse, assurant que l'objectif d'environ 9% était "tout à fait atteignable".

Le dirigeant a expliqué qu'Alstom bénéficierait de l'arrivée à maturité de plusieurs produits lancés les précédentes années pour renouveler sa gamme. La marge sera également portée par "la montée en puissance" d'usines récemment construites, a poursuivi le PDG. Des mesures "d'efficacité opérationnelle", notamment la numérisation de l'appareil productif d'Alstom, contribueront également à renforcer les marges du groupe.

Alstom, qui tient lundi une journée consacrée aux investisseurs à Paris, vise également un taux de croissance annuel moyen d'environ 5% sur les trois exercices à compter de 2019-2020, sur un marché des transports attendu en hausse de 3% en moyenne par an.

La société vise une croissance de son résultat d'exploitation et une stabilisation du programme d'investissements (capex) à environ 2% du chiffre d'affaires à moyen terme.

Pas de rapprochements prévus "avec Bombardier ni avec d'autres"

Le groupe a précisé qu'il mènerait une politique d'investissements et de croissance externe "disciplinée" pour soutenir son développement et que les services et la signalisation devraient représenter 40% du chiffre d'affaires en 2022-2023, contre 35% en 2018-2019.

Henri Poupart-Lafarge a expliqué qu'Alstom ne s'était pas fixé d'enveloppe pour de futures acquisitions, qui "ne sont pas un but en soi". "Ce qu'il faut c'est faire preuve d'opportunisme", a-t-il affirmé. Le PDG a par ailleurs assuré qu'Alstom n'avait pas "programmé" de rapprochement, "ni avec [le groupe canadien] Bombardier ni avec d'autres".

Alstom s'est en outre fixé comme objectifs un taux de conversion du résultat en cash-flow libre supérieur à 80% et un taux de distribution aux actionnaires compris entre 25% à 35%.

Le spécialiste des équipements et de la signalisation ferroviaire a par ailleurs prévenu que sa croissance pour l'exercice 2019-2020 serait inférieure à 5%, après une hausse de 10% en 2018-2019.

"Pour l'année 2019-2020, le cycle de business avec la finalisation des grands projets systèmes et l'évolution des grands projets de matériel roulant conduira à une progression du chiffre d'affaires et de la profitabilité inférieure aux objectifs moyens fixés dans le cadre de AiM ["Alstom in Motion"], et à une évolution du besoin en fonds de roulement impactant la génération du cash-flow libre", a précisé le groupe dans un communiqué.

Henri Poupart-Lafarge a expliqué que ce coup de frein était dû "à deux marchés plus difficiles : le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud", dont le ralentissement a été plus long qu'anticipé.

-Julien Marion et François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire