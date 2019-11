Concurrence ferroviaire: trois régions et l'Etat d'abord

PARIS (awp/afp) - Seules trois régions, le Grand Est, les Hauts-de-France et PACA, vont utiliser immédiatement la possibilité de lancer des appels d'offres pour l'exploitation de certains de leurs TER, de même que l'Etat pour deux lignes Intercités.

Tour de France de l'ouverture à la concurrence:

Ceux qui veulent la concurrence tout de suite

- Grand Est

Le Grand Est a identifié trois lots.

Le premier comprend une ligne urbaine de Strasbourg à Molsheim, prolongée par deux branches vers Saint-Dié et Epinal d'une part, et Sélestat d'autre part. L'appel d'offres doit être lancé avant l'été 2020, pour un début d'exploitation fin 2022.

Pour le deuxième, la région veut expérimenter un partenariat public-privé (PPP) comprenant la remise en état, la maintenance et l'exploitation de la ligne Nancy-Contrexéville, fermée depuis 2016. Un appel d'offres est envisagé avant la fin 2020 et une réouverture vers 2024.

Le troisième associe le Grand Est aux Länder allemands voisins pour rouvrir ou renforcer fin 2024 sept lignes transfrontalières vers Karlsruhe, Sarrebruck ou Trèves. Le matériel a déjà été commandé à Alstom et le lancement de l'appel d'offres est prévu pour 2021.

Pour le reste du réseau régional, le vice-président chargé des transports David Valence envisage "probablement en 2023" la signature de gré à gré d'une nouvelle convention avec la SNCF.

- Hauts-de-France

La région a décidé d'ouvrir à la concurrence 20% du réseau ferré des Hauts-de-France. Elle a pour l'instant identifié dix lots et se donne jusqu'en mai 2020 pour choisir lesquels seront proposés à de nouveaux exploitants.

"Les candidats seront choisis fin 2021, puis débutera avec eux une période de 16 mois où on gèrera le transfert de matériel, des centres de maintenance et des personnels", explique le vice-président chargé des transports, Franck Dhersin.

- Provence-Alpes-Côte-d'Azur

La région PACA compte selon le vice-président chargé des transports Philippe Tabarot lancer des appels d'offres "dès février 2020, et au maximum en avril" pour la ligne Marseille-Toulon-Nice d'une part et pour "l'Etoile ferroviaire niçoise" d'autre part. Ce dernier lot, qui regroupe les lignes Fréjus-Nice-Vintimille, Cannes-Grasse et Nice-Tende, représente près de la moitié de la fréquentation du réseau régional.

L'exécutif régional veut voir rouler les premiers trains du futur opérateur en décembre 2022 pour Marseille-Toulon-Nice et en décembre 2024 pour le "lot de l'étoile ferroviaire niçoise".

- Intercités

Le gouvernement compte lancer au début 2020 un appel d'offres pour trouver un exploitant aux Intercités Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon, qui fera circuler ses trains en 2022.

Pour les autres lignes Intercités (Paris-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont, Bordeaux-Toulouse-Marseille, Toulouse-Hendaye et deux lignes de trains de nuit), l'Etat entend renouveler la convention qui le lie actuellement à la SNCF jusqu'à la fin 2020, mais il n'exclut pas de nouveaux appels d'offres.

Ceux qui attendent un peu

- Auvergne-Rhône-Alpes

La convention passée avec la SNCF pour la période 2017-2022 prévoit un "coupon détachable" permettant l'ouverture à la concurrence de lignes TER en Haute-Savoie et dans l'Ouest lyonnais, mais la région devrait attendre un peu.

Auvergne-Rhône-Alpes a lancé à l'été 2019 une étude sur le modèle économique de la ligne Saint-Gervais - Vallorcine, avec un volet sur l'infrastructure, la tarification et un volet sur l'exploitation en vue d'une mise en concurrence.

- Bourgogne-Franche-Comté

La Bourgogne-Franche-Comté n'anticipera pas l'ouverture de certaines lignes à la concurrence mais "va rentrer dans le grand bain immédiatement" après 2025, fin de la convention actuelle qui la lie avec la SNCF, indique le vice-président chargé des transports Michel Neugnot.

- Normandie

Le gros dossier de la région est l'intégration dans son réseau au 1er janvier des lignes Intercités --Paris-Rouen-Le-Havre et Paris-Caen-Cherbourg, notamment-- que lui cède l'Etat, avec l'arrivée de nouveaux trains. La Normandie "n'exclut pas l'idée" d'ouvrir une partie du réseau à la concurrence, mais rien n'est encore décidé, selon une porte-parole.

- Pays-de-la-Loire

La région en est encore à l'identification des premiers lots pouvant être ouverts à la concurrence, le lancement d'un appel d'offres étant envisagé en 2021.

Ceux qui n'en veulent pas

- Bretagne

"On ne fera pas d'appel d'offres", indique le vice-président chargé des transports à la région, Gérard Lahellec. La Bretagne est "en train de finaliser" une nouvelle convention pour dix ans avec la SNCF à partir du 1er janvier 2020.

La fréquentation des TER bretons a été quasiment multipliée par deux en quinze ans tandis que la subvention par voyage a diminué de moitié, pointe-t-il. La nouvelle convention prévoit une augmentation de l'offre de 23% sur dix ans.

- Centre-Val-de-Loire

La convention actuelle avec la SNCF arrive à échéance fin 2020, avec possibilité de la prolonger deux ans. Aucun lot n'est pour l'instant ouvert à la concurrence, et aucun appel d'offre n'est envisagé à ce stade.

- Nouvelle Aquitaine

La Nouvelle-Aquitaine n'envisage pas de lancer d'appel d'offres.

"Si le service rendu par la SNCF est de bonne qualité, il est vraisemblable que la Région n'utilise pas cette possibilité, qui agit comme un moyen de pression par la région pour obtenir un bon service", explique un porte-parole de la région.

- Occitanie

L'Occitanie a fait "le choix politique clair de ne pas ouvrir à la concurrence", explique-t-on à la région.

Les cas particuliers

- Corse

La Corse n'est pas concernée par l'ouverture à la concurrence car son réseau est exploité par une société d'économie mixte.

- Ile-de-France

L'Ile-de-France viendra plus tard: l'ouverture à la concurrence --qui va aussi concerner les lignes de bus, tram, métro et RER de la RATP-- est annoncée fin 2023 pour les lignes de Transilien (trains de banlieue, hors RER), 2033 pour les RER C, D et E, et 2039 pour les RER A et B.

Ile-de-France Mobilités dit se préparer pour respecter ces échéances. Le processus a d'ailleurs déjà commencé pour les lignes nouvelles: l'exploitation du futur tramway T9 a ainsi échappé à la RATP, au profit de Keolis (une filiale de la SNCF).

bur-liu/tq/az