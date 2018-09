Grand Paris Express : Alstom choisi pour le matériel roulant des lignes 15, 16 et 17

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier ferroviaire Alstom a annoncé jeudi que la Société du Grand Paris l'avait choisi pour la réalisation du marché d'étude et de fourniture du matériel roulant pour les lignes 15, 16 et 17 du métro du Grand Paris Express, un contrat qui pourrait atteindre 1,3 milliard d'euros pour le développement et la fourniture d'un maximum de 1.000 voitures, soit 183 rames.

En juillet dernier, le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités avait voté une première tranche de 680 millions d'euros pour couvrir les dépenses nécessaires à l'acquisition des 53 premières rames du Grand Paris Express. La tranche ferme de ce marché attribué à Alstom porte sur la livraison de 150 voitures - 25 trains de six voitures - pour un montant de plus de 280 millions d'euros, a indiqué le constructeur dans un communiqué. Ce contrat sera enregistré au plus tard au troisième trimestre de l'exercice fiscal en cours.

Les premières rames sortiront d'usine dès 2022 pour les premières mises en service commercial prévues à l'horizon 2024, a précisé Alstom.

"Ces nouveaux métros à roulement fer de grande capacité pourront circuler jusqu'à 110 km/h en mode automatique sans conducteur et seront constitués de rames de six voitures sur la ligne 15, et de trois voitures sur les lignes 16 et 17", a indiqué l'équipementier ferroviaire.

