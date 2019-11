Hausse modérée en Europe, Société générale grimpe après ses résultats

À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,25% à 5.861,53 points vers 8h40 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,2% tandis qu'à Londres, le FTSE recule de 0,06%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro prend 0,27%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,07% et le Stoxx 600 avance de 0,14%.

L'indice phare de la Bourse de Paris évolue à un nouveau pic de 12 ans et le Stoxx 600 à un plus haut depuis juillet 2015, un élan favorisé par des signes encourageants sur la possibilité d'un prochain accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine.

"Le rally boursier risque d'être un peu plus difficile à tenir. Les marchés (...) ont faim de nouvelles informations sur le commerce. On ne peut s'empêcher de penser que les marchés ont déjà intégré toutes les bonnes nouvelles", a commenté Neil Wilson chez Markets.com.

Du côté des indicateurs attendus dans la matinée, les investisseurs suivront notamment la publication des indices PMI définitifs des services en zone euro et en Allemagne au mois d'octobre et les chiffres des ventes au détail dans l'union monétaire en septembre.

Les commandes à l'industrie allemande ont augmenté nettement plus que prévu au mois de septembre grâce au dynamisme de la demande intérieure, a annoncé l'Office fédéral de la statistique.

VALEURS

En tête du CAC 40, Société générale grimpe de 3,97% après des résultats trimestriels sous les attentes mais la banque a une nouvelle fois renforcé ses fonds propres.

Dans son sillage, BNP Paribas et Crédit agricole gagnent respectivement 2,32% et 1,45%. Le secteur bancaire signe la plus forte hausse en Europe, son indice Stoxx prenant 1,05%, à un plus haut depuis mai.

Parmi les autres entreprises ayant publié leur résultats, Aperam et Alstom prennent respectivement 7,73% et 4,68%. Technicolor (+5,94%) est également entouré après avoir annoncé un solide troisième trimestre et la nomination de Richard Moat à sa direction générale.

Dans le rouge, Lagardère recule de 4,60%, parmi les plus fortes baisses du Stoxx 600, après avoir annoncé mardi soir qu'il contestait la décision unilatérale de la Confédération africaine de football (CAF) de résilier immédiatement son contrat d’agence avec Lagardère Sports.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a terminé en légère hausse (+0,22%) et a touché en séance un plus haut de 13 mois à la faveur des espoirs entourant le commerce et du repli du yen, qui a favorisé les valeurs exportatrices.

L'annonce de la contraction de l'activité dans le secteur des services japonais en octobre, une première en trois ans, a toutefois limité la progression des marchés actions.

En Chine, le CSI 300 des grandes capitalisations a reculé de 0,4% après avoir touché la veille un plus haut niveau depuis la fin du mois d'avril.

A WALL STREET

Wall Street a terminé dans le désordre mardi, après avoir enchaîné les records ces derniers jours grâce à un regain d'optimisme sur les négociations commerciales sino-américaines et sur la conjoncture économique aux Etats-Unis.

En petite hausse de 0,11%, le Dow Jones n'en a pas moins fini à un nouveau plus haut historique, à 27.492,63 points.

Le S&P-500 a en revanche perdu 0,12% et le Nasdaq Composite a fini quasiment à l'équilibre (+0,02%).

CHANGES

Le dollar cède 0,1% contre un panier de devises internationales après avoir pris la veille près de 0,5% en raison de l'optimisme relatif entourant les discussions entre Chinois et Américains.

La hausse du billet vert mardi a également été permise par l'accélération plus forte que prévu de la croissance de l'activité du secteur des services aux Etats-Unis en octobre, ce qui devrait encore apaiser les inquiétudes concernant le ralentissement de l'économie américaine, après les bons chiffres de l'emploi publiés vendredi.

"L'indice ISM des services montre que depuis cet été la détérioration de la conjoncture s'est estompée et donc la décélération de l’économie semble stoppée. Cela validerait notre opinion selon laquelle l’économie est proche d’un point bas en termes de croissance", a déclaré Stéphane Déo chez La Banque Postale Asset management.

L'euro est stable, à 1,108 dollar, proche du creux de trois semaines touché mardi à 1,106.

TAUX

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans recule légèrement, à 1,855%. En fin de séance mardi, il prenait près de six points de base à 1,865%, un plus haut depuis la mi-septembre.

Dans les premiers échanges, le rendement du 10 ans allemand poursuit sa remontée et avoisine -0,3%, proche d'un plus haut depuis la mi-juillet. Son équivalent français est brièvement repassé en territoire positif avant de refluer.

PÉTROLE

Après trois séances consécutives de hausse, les cours repartent à la baisse en raison d'une augmentation plus importante que prévu des stocks hebdomadaires de brut américain, selon les chiffres de l'American Petroleum Institute (API).

Le baril de Brent recule de 0,7% à 62,52, après avoir touché la veille un plus haut d'un mois et demi au-dessus de 63 dollars. Le brut léger américain cède 0,63% sous 57 dollars.

Le marché prendra connaissance dans l'après-midi des statistiques hebdomadaires de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

par Laetitia Volga