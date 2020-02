L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (08/02)

CORONAVIRUS

L'OMS SIGNALE UNE PÉNURIE D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

GENEVE - La demande de matériel de protection sanitaire tels que masques, blouses et gants a été multipliée par 100 et les prix ont grimpé en flèche en raison de l'épidémie due au coronavirus de Wuhan, ce qui provoque une grave pénurie, a déploré vendredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

La situation a été aggravée par le fait que beaucoup d'acheteurs ne font pas partie du personnel médical, a souligné le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La demande est, selon lui, "jusqu'à 100 fois supérieure à la normale et les prix jusqu'à 20 fois plus élevés", ce qui occasionne des retards d'approvisionnement de quatre à six mois.

La majeure partie de ces équipements doivent être réservés aux services sanitaires chinois, qui ont dénombré 31.211 cas, a souligné Ghebreyesus, qui a dit avoir insisté auprès des fabricants et des distributeurs pour que la priorité soit accordée à ceux qui en ont le plus besoin, c'est à dire le personnel soignant.

LE BILAN EN CHINE CONTINENTALE S'ALOURDIT À 722 MORTS

PEKIN - L'épidémie de coronavirus a causé 86 décès supplémentaires vendredi en Chine continentale, ont indiqué samedi les autorités sanitaires chinoises dans leur communiqué quotidien, ce qui porte à 722 le nombre de cas mortels dans le pays depuis que le coronavirus 2019-nCoV s'est déclaré à Wuhan.

La Commission nationale de la santé a indiqué que 3.399 cas de contamination supplémentaires avaient été recensés vendredi, portant à 31.774 le nombre de patients infectés par l'épidémie dans le pays.

---

TRUMP RÉVOQUE DEUX REPRÉSENTANTS AYANT TÉMOIGNÉ CONTRE LUI

WASHINGTON/NEW YORK - Deux jours après son acquittement par le Sénat à l'issue de son procès en destitution, Donald Trump a demandé à son administration de révoquer vendredi deux représentants ayant livré des témoignages préjudiciables à son encontre lors des auditions menées par les démocrates.

Gordon Sondland, l'ambassadeur auprès de l'Union européenne, a publié un communiqué indiquant qu'il allait être révoqué, quelques heures après que l'avocat d'Alexander Vindman, principal conseiller sur l'Ukraine de la Maison blanche, a annoncé que son client avait été révoqué de son poste au Conseil national de sécurité (NSC).

En novembre dernier, durant les auditions menées par les commissions de la Chambre où les démocrates sont majoritaires, Alexander Vindman a dit avoir alerté un avocat du NSC sur une demande "inappropriée" faite par Donald Trump lors d'une conversation avec son homologue ukrainien Volodimir Zelenski.

Gordon Sondland, entendu à plusieurs reprises par les commissions de la Chambre, a déclaré que Donald Trump avait conditionné le déblocage d'une aide financière à l'Ukraine à l'ouverture par Kiev d'enquêtes anticorruption qu'il réclamait.

L'entretien téléphonique de juillet dernier entre Trump et Zelenski fut au coeur de la procédure de destitution ("impeachment") lancée par la Chambre, qui a voté en décembre en séance plénière la mise en accusation du président républicain, pour abus de pouvoir et entrave au Congrès.

Le Sénat, où les républicains sont majoritaires, a prononcé mercredi l'acquittement du locataire de la Maison blanche.

---

USA 2020-WALSH, ADVERSAIRE DE TRUMP DANS LE CAMP RÉPUBLICAIN, ARRÊTE LES FRAIS

WASHINGTON - Le républicain Joe Walsh, ancien élu de l'Illinois à la Chambre des représentants, a annoncé vendredi sur CNN qu'il se retirait de la primaire républicaine en vue de l'élection présidentielle de novembre.

Il était l'un des deux seuls rivaux de Donald Trump dans le camp républicain. Mais sa candidature de témoignage n'a pas survécu à la première étape des primaires, les caucus de l'Iowa, où Walsh n'a obtenu lundi que 1,1% des voix contre 97,1% pour Trump. Bill Weld a fait un peu mieux, avec un score de 1,3%.

Sur CNN, il a affirmé que le Grand Old Party n'était "plus un parti, mais une secte" tout entière vouée au culte de Donald Trump. "On ne peut pas le battre dans le cadre d'une primaire républicaine", a-t-il ajouté.

---

MALI-UNE TRENTAINE DE DJIHADISTES TUES PAR LA FORCE BARKHANE

PARIS - Les soldats de la force Barkhane ont neutralisé une trentaine de djihadistes jeudi et vendredi au Mali, dans le cadre de trois opérations distinctes, a annoncé vendredi l'état-major de l'armée française dans un communiqué.

Un drone Reaper, une patrouille de Mirage 2000 ainsi qu'un hélicoptère Tigre et un Cougar ont participé à deux frappes ciblées qui ont fait une vingtaine de morts parmi les combattants de la katiba du Gourma, liée à Al Qaïda, précise l'armée. Les autres opérations ont été menées dans la région du Liptako contre l'Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS).

---

MACRON PRÊT À ASSOCIER LES EUROPÉENS À LA DISSUASION NUCLÉAIRE FRANÇAISE

PARIS - Emmanuel Macron s'est dit prêt vendredi à "associer" les pays européens qui le souhaitent aux exercices des forces françaises de dissuasion, à l'heure où certains Etats membres, dépendants du "parapluie américain" en matière de sécurité, s'inquiètent d'un désengagement des Etats-Unis de la scène internationale.

Dans un discours très attendu sur la stratégie de défense française, le chef de l'Etat a insisté sur le rôle "dissuasif" des forces nucléaires tricolores dans une ère post-Brexit qui fait de la France la seule puissance européenne dotée de l'arme nucléaire.

"Soyons clairs : les intérêts vitaux de la France ont désormais une dimension européenne", a-t-il souligné à l'école militaire, à Paris. "Dans cet esprit, je souhaite que se développe un dialogue stratégique avec nos partenaires européens qui y sont prêts sur le rôle de la dissuasion nucléaire dans notre sécurité collective".

"Les partenaires européens qui souhaitent s'engager sur cette voie pourront être associés aux exercices des forces françaises de dissuasion", a-t-il poursuivi, un geste dans la continuité de ses discours de ces derniers mois appelant à muscler la défense européenne face à une alliance atlantique en état de "mort cérébrale".

---

IRLANDE-LA MONTÉE DU SINN FEIN POURRAIT MARQUER LA FIN DU POUVOIR POUR VARADKAR

DUBLIN - Appelés aux urnes samedi pour des élections législatives anticipées, les Irlandais semblent sur le point de priver le Premier ministre sortant Leo Varadkar du pouvoir, alors que la montée des nationalistes du Sinn Fein pourrait redessiner le paysage politique.

Les sondages effectués ces derniers jours créditent le principal parti d'opposition, le Fianna Fail, du plus grand nombre de sièges et le donnent à la tête d'une coalition gouvernementale, ou d'un gouvernement minoritaire, avec un agenda politique similaire à celui du Fine Gael (centre droit) de Varadkar sur les questions économiques et post-Brexit.

Cependant le Sinn Fein pourrait remporter le vote populaire si l'issue du scrutin est fidèle aux récentes enquêtes d'opinion. L'ex-vitrine politique de l'Armée républicaine irlandaise (Ira) était créditée lundi de 25% des voix, devant le Fianna Fail (23%) et le Fine Gael (20%).

Mais le Sinn Fein présente trop peu de candidats pour capitaliser sur cette montée dans l'opinion qui a surpris dans les rangs mêmes du parti nationaliste, qui avait reculé à 9% des suffrages lors d'élections locales l'an dernier.

Les bureaux de vote fermeront samedi à 22h00 GMT. Le dépouillement des bulletins débutera dimanche à 09h00 GMT et de premiers résultats partiels sont attendus dimanche après-midi.

---

AIRBUS VA PROBABLEMENT RACHETER À BOMBARDIER SA PART DANS LE PROGRAMME A220 - SOURCES

PARIS/MONTREAL - Airbus va probablement racheter à Bombardier sa participation dans le programme A220, a-t-on appris vendredi de sources industrielles.

L'opération, qui porte sur le rachat des 33,58% détenus par le canadien, pourrait être annoncée dès la semaine prochaine, avant la publication des résultats des deux groupes aéronautiques, ont dit les deux sources.

Ni Airbus ni Bombardier, qui feront part de leurs résultats le 13 février, n'ont accepté de commenter ces informations.

Les contours de l'opération restent flous, mais si elle se concrétise, la vente marquerait la fin de la présence de Bombardier sur le secteur de l'aviation commerciale.

Le groupe basé à Montréal est confronté à d'importantes difficultés de maîtrise des coûts et s'est mis à la recherche de partenaires pour ses activités ferroviaires, approchant notamment le français Alstom.