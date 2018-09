La fusion Alstom-Siemens Mobility préoccupe l'autorité australienne de la concurrence

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--L'autorité australienne de la concurrence a déclaré jeudi redouter que le projet de fusion entre l'équipementier ferroviaire Alstom et la division Mobilités de l'Allemand Siemens réduise la concurrence dans le secteur des systèmes de signalisation ferroviaire.

L'entité combinée serait le plus important fournisseur de signalisation ferroviaire en Australie et une diminution de la concurrence pourrait faire monter les prix pour les clients ou entraîner une dégradation du niveau de service, de la qualité et de l'innovation, a expliqué le régulateur.

Ce projet de fusion est également critiqué par les régulateurs européens, qui craignent que l'entité issue de la fusion prive les opérateurs ferroviaires d'un choix de fournisseurs pour le matériel roulant et les systèmes de signalisation. La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie sur l'opération au mois de juillet.

Les deux groupes arguent toutefois qu'il leur faut unir leurs forces pour tenir tête à leurs concurrents asiatiques, notamment au géant chinois CRRC, qui cherche à développer sa présence en Europe.

-Nathan Allen, Dow Jones Newswires (Version française Maylis Jouaret) ed: VLV

