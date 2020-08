La valeur du jour à Paris ALSTOM mal orienté après des « évolutions négatives et non prévues » chez Bombardier Transport

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alstom (-1,90% à 43,43 euros) accuse l’une des plus fortes baisses du SBF 120, après avoir constaté des difficultés surprises chez Bombardier Transport, la branche ferroviaire du canadien Bombardier. « L’annonce des résultats trimestriels souligne des évolutions négatives et non prévues quant à Bombardier Transport, laquelle fait face actuellement à des difficultés, notamment par rapport aux informations disponibles en amont de l’annonce, le 17 février 2020, de l’acquisition envisagée de Bombardier Transport par Alstom », explique le groupe.Lors du deuxième trimestre de son exercice en cours, Bombardier Transport a publié un RAII (résultat avant intérêts et impôts) ajusté de -383 millions de dollars et une chute de 33% de son activité.Cette évolution devrait amener à une renégociation du rachat de Bombardier Transport par Alstom. En effet, le groupe français dit qu'il " tiendra compte des conséquences de ces évolutions financières et opérationnelles lors des discussions à venir avec Bombardier ".Toutefois, Alstom ajoute qu'il " maintient sa forte conviction dans le rationnel stratégique de l'acquisition " et se dit " confiant dans sa capacité à rétablir à moyen terme la rentabilité et les performances commerciales des activités de Bombardier Transport ".Pour rappel, la Commission européenne a donné fin juillet son feu vert (sous conditions) à cette acquisition. Un tel mariage donnera naissance à un mastodonte, numéro deux mondial du secteur, avec un carnet de commandes d'environ 75 milliards d'euros et un chiffre d'affaires avoisinant les 16 milliards d'euros.L'opération permettra à Alstom de devenir le leader incontesté en Europe et de réduire l'écart avec le chinois CRRC à l'échelle mondiale.