RNTP 2019: Alstom présente ses nouvelles solutions vertes pour le marché français et le premier bus Aptis de série

Venez nous rencontrer sur le stand Alstom aux RNTP à Nantes, Stand N°H3-43, du 1er au 3 octobre 2019

16 septembre 2019 - Alstom sera présent aux Rencontres Nationales du Transport Public 2019 qui se tiendront à Nantes du 1er au 3 octobre 2019. L'entreprise y présentera sa gamme complète de solutions de mobilité pour les agglomérations et les régions parmi lesquelles de nombreuses exclusivités et nouveautés.

En avant-première, Alstom dévoilera le premier véhicule de série de sa nouvelle expérience de mobilité 100% électrique, Aptis. Avec des lignes encore plus épurées, en rupture avec les bus traditionnels, le nouveau design extérieur et intérieur accentue la fluidité, la convivialité et le lien avec la ville. Les visiteurs pourront en faire l'expérience en montant à bord. Toujours dans le domaine des mobilités durables, Alstom présentera également les nouvelles solutions vertes de sa gamme de trains régionaux Coradia Polyvalent pour Régiolis.

Alstom démontrera ses capacités en matière de systèmes de métros. Alstom propose des offres groupées ou totalement intégrées incluant les matériels roulants, la signalisation, les infrastructures et les services. Cette approche clés en main optimise l'exécution des projets et la performance des systèmes de transport. A titre d'exemple, Alstom fournit au SYTRAL le matériel roulant et le système de contrôle automatique du trafic ferroviaire (CBTC) afin d'accroître la capacité de transport et faire face à l'augmentation de la fréquentation des prochaines années. A l'occasion des RNTP, Alstom présentera donc ses systèmes de métros et ses solutions éprouvés de CBTC, Urbalis.

Dans le domaine des tramways, Alstom présentera également ses innovations au service des autorités organisatrices de transport et des exploitants :

L'outil de maintenance prédictive HealthHub augmente la disponibilité et diminue les coûts de maintenance en vérifiant l'état de santé des trains au moyen de solutions d'analyse de données

Le système automatique de protection de train Pegasus 101 d'Alstom pour les tramways vise à améliorer la sécurité de conduite à vue et à fournir des fonctionnalités de commande et d'assistance au conducteur.

Une nouvelle offre de modernisation des tramways Citadis permet de répondre à des objectifs d'amélioration de sécurité, de confort des voyageurs et de maîtrise du coût total de possession.

Enfin, les visiteurs du salon pourront également expérimenter les nouvelles solutions d'Alstom en matière d'expérience voyageurs qui facilitent et agrémentent le voyage avec des écrans d'information dynamiques qui apportent des informations en fonction des lieux traversés. Des innovations digitales et électroniques développées par les experts d'Alstom en France et proposées aux autorités organisatrices et aux exploitants.