Alstom : Oddo confirme son conseil après une nouvelle commande

21/09/2018 | 16:36

Oddo confirme son conseil à l'achat sur le titre et son objectif de 47 E suite à la commande enregistrée avec La Société du Grand Paris.



La Société du Grand Paris a en effet désigné Alstom pour fournir du matériel roulant pour les lignes 15, 16 et 17 du métro du Grand Paris Express. Le contrat s'élève à un montant pouvant atteindre 1,3 milliards d'euros pour le développement et la fourniture d'un maximum de 1000 voitures (183 rames).



' A ce stade, nous attendions un peu moins de 11 MdE de commandes en année pleine, mais ce montant pourrait désormais atteindre 11.5 MdE, voire près de 12 MdE pour un CA estimé de 8.1 MdE ' indique Oddo.



' L'année en cours deviendrait de même la meilleure de l'histoire d'Alstom (ferroviaire) après le précédent record de 10.6 MdE enregistrés en 2015/16 ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo estime que cette performance commerciale remarquable devrait alimenter la croissance des bénéfices et des cash-flows des prochains exercices.



