Alstom : Oddo confirme son conseil et l'objectif de 47 E

03/10/2018 | 10:17

Alstom a confirmé hier soir avoir reçu en cash 2,6 MdE de la part de General Electric. Le groupe français a soldé ses participations dans les trois co-entreprises Energie (co-entreprises Renewables, Grid et Nucléaire) avec GE.



Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de 47 E suite à cette annonce.



' Alstom compte utiliser ces sommes en sa possession pour payer les dividendes exceptionnels liés au rapprochement avec Siemens Mobility ' précise Oddo.



Le bureau d'analyses estime que la performance commerciale remarquable du groupe devrait alimenter la croissance des bénéfices et des cash-flows des prochains exercices et Oddo est très confiants sur la performance d'Alstom 'stand-alone'.



' Nous estimons également que l'opération de rapprochement avec Siemens Mobility devrait se réaliser, et nous valorisons la NewCo à 47 E par action avec une méthode prudente ' rajoute le bureau d'études.



