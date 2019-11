alo Belle tentative de sortie de range 25/28, j ai récupéré une partie de la pv sur les + hauts du jour car j' ai l impression que çà ne va pas tenir et que les oscillations dans le range ne sont pas finies. La stratégie globale sur ce produit consiste pour ma part a jouer a moyen terme l' ETEI visible par ex sur la graphe 2 ans a droite, avec objectif technique 35 tout en tentant d' optimiser la pv de ligne sur les replis vers 25... Il me semble par ailleurs que mon objectif est corroboré sur la période des 15 mois a venir par l accord passé il y a 6 mois entre Bouygues et la France, savoir que "Bouygues propose gratuitement à l'Etat une option sur les 20 % de parts qu'il convoite pendant une période de vingt mois. L'Etat ne pourra exercer son option auprès de Bouygues que si le cours de Bourse est à ce moment là « supérieur ou égal » à 35 euros par action, moins une décote qui, a précisé Bouygues, sera comprise entre 2 % et 5 %."(le Monde économie du 24/06/2014)...mais la situation a pu évoluer et m' avoir échappé.

1