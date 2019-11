Yahoo Japan et Line vont fusionner

Tokyo (awp/afp) - Les sociétés japonaises Z Holdings (filiale de SoftBank et maison mère de Yahoo Japan) et Line, messagerie et réseau social très populaire au Japon, ont annoncé officiellement lundi leur intention de fusionner pour continuer à prospérer face aux géants numériques étrangers.

"Les conditions sociales et industrielles qui nous entourent changent radicalement et quotidiennement au niveau mondial. Sur le marché de l'internet en particulier, les sociétés étrangères, notamment celles basées aux Etats-Unis et en Chine, dominent de manière écrasante", ont d'emblée reconnu les parties prenantes dans un communiqué.

"Il existe actuellement une différence de taille entre ces sociétés étrangères et celles du Japon et d'autres pays asiatiques", d'où la nécessité de faire cause commune, ont-elles ajouté.

"Nous avons depuis longtemps une vision commune, et plus qu'une relation de rivaux, il existe entre nous une émulation", a déclaré le patron de Line, Takeshi Idezawa, lors d'une conférence de presse lundi en fin de journée à Tokyo.

"Ce que nous attendons de cette fusion, c'est devenir une des grandes entreprises de l'intelligence artificielle en Asie", a ajouté son homologue de Yahoo Japan, Kentaro Kawabe.

"Il y a une complémentarité entre nos services, qui fait que chacun compense les points faibles de l'autre: Yahoo Japan n'a pas de service de messagerie, Line est puissant dans ce domaine. Mais Line n'a pas de prestation de commerce en ligne, contrairement à Yahoo", a-t-il détaillé.

En outre, selon M. Kawabe, il existera des synergies de groupe, qui permettront à SoftBank d'aller encore plus au-delà du rôle d'opérateur 5G, avec une vaste palette de services associés offerts par Yahoo Japan et Line.

Fusion effective dans un an

"Nous y voyons aussi une autre synergie en termes de puissance d'investissement, ainsi que dans les fintech (technologies pour la finance, NDLR) avec les services de paiement sur mobile", a insisté M. Idezawa. Il a aussi souligné l'importance de s'allier pour proposer des prestations plus commodes dans une diversité de domaines à l'ère des objets connectés.

"Il y a encore plein de problèmes de société que nous pouvons résoudre par les technologies", a de son côté estimé M. Kawabe, citant les difficultés posées par le vieillissement de la population et l'assistance aux secours lors des catastrophes naturelles.

Un accord de principe pour la fusion a été trouvé, qui doit encore être confirmé par une entente définitive prévue en décembre. L'intégration proprement dite doit être bouclée en octobre 2020.

Line est une messagerie instantanée couplée à un réseau social qui compte plus de 80 millions d'abonnés au Japon et plusieurs autres millions ailleurs en Asie. Yahoo Japan est un portail internet qui offre de nombreux services (recherche, informations, achats, courtage en ligne, voyages, paiement). Il compte environ 40 millions de souscripteurs.

Les deux sociétés comptent quelque 20.000 salariés.

Cette opération implique SoftBank (filiale mobile japonaise de SoftBank Group, mastodonte de l'investissement dans les technologies), Naver (firme sud-coréenne maison mère de Line), Z Holdings (filiale de SoftBank et maison mère du portail Yahoo Japan) et Line Group, société cotée au Japon.

Au terme des échanges d'actions et autres transactions, Z Holdings restera l'entité mère cotée de Line et Yahoo Japan. Z Holdings sera détenue à parité par SoftBank et Naver, selon le communiqué.

Ce projet de fusion avait été largement éventé dans la presse nippone la semaine dernière.

