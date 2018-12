ALTAMIR : cède 5,5% du capital d'ALBIOMA à Impala (Jacques Veyrat)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALBIOMA -1.01% 15.7 -25.38% ALTAMIR -0.55% 14.48 -4.99%

Altamir a annoncé la cession du solde de sa participation dans Albioma au groupe Impala - groupe diversifié qui emploie plus de 6 000 personnes dans l’énergie, l’industrie, les marques et la gestion d’actifs. Cette participation d'environ 5,5% du capital, qui était détenue par Altamir via sa filiale Financière Hélios, est cédée pour un montant de 31,7 millions d’euros. A l'issue de cette transaction, Altamir ne détient plus d'actions Albioma." Je suis très heureux que Jacques Veyrat – au travers du groupe Impala – devienne un actionnaire significatif d'Albioma. Sa connaissance profonde du secteur des énergies renouvelables au plan international devrait permettre d'accélérer la croissance d'Albioma, " a commenté Maurice Tchenio, Président d'Altamir Gérance.