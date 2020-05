ALTAMIR : repli de près de 13% de l'actif net réévalué au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Altamir affichait au 31 mars 2020, un actif net réévalué (mesurant la valeur de son portefeuille) par action de 24,21 euros, en recul de 12,7% par rapport au 31 décembre 2019. Il est ainsi revenu quasiment à son niveau du 30 juin 2019 (24,54 euros par action), la crise liée au Covid-19 ayant effacé la progression réalisée sur le deuxième semestre 2019. " Ce recul s’explique principalement par la baisse des multiples " a précisé la société d'investissement en faisant référence aux valorisations.Altamir précise que l'ensemble des participations du portefeuille ont été réévaluées, et non pas uniquement les sociétés cotées comme habituellement à la fin du premier trimestre.Elle ajoute que la situation financière des sociétés en portefeuille est solide et elles disposent de marges de manœuvre suffisantes en regard du respect des covenants bancaires.Les comptes sociaux affichent au 31 mars 2020 une trésorerie nette de 34,3 millions contre 79,1 millions au 31 décembre 2019.La diminution de la trésorerie s'explique en partie par la baisse de 19 millions de la valorisation du fonds obligataire à haut rendement investi dans les pays émergents, qui s'établissait à 43,8 millions au 31 mars 2020 (contre 62,7 millions au 31 décembre 2019).Selon Altamir, cette décote devrait se résorber dans les mois à venir car les sous-jacents de ce fonds sont très solides ; le rendement annuel à maturité s'élève à 21,3% au 30 avril pour une duration moyenne de 3,5 ans avec un ratio dette moyenne sur EBITDA de 3,3, inférieur à celui des sociétés investment grade européennes.Altamir est en négociation avancée avec ses banques afin de porter le montant de ses lignes de crédit à environ 70 millions.Le montant maximum des engagements d'Altamir au 31 mars 2020 s'établit à 605,3 millions - dont 530 millions qui seront investis sur les 4 prochaines années.