ALTAMIR : vise 130 millions d'euros de produits de cessions en 2020

L’actif net réévalué (mesure de la valeur de son portefeuille d’actifs) d’Altamir s’élève à 1,013 milliard d’euros à fin décembre 2019. En incluant le dividende versé en juillet, il est en hausse de 30,8% (+3,8% en 2018), après une progression de 16% sur le premier semestre. Hors dividende, la hausse s’est établie à 27,8% par rapport au 31 décembre 2018. L’Ebitda moyen pondéré du portefeuille a progressé de 17,2%.198,5 millions d'euros ont été investis et engagés sur l'année (contre 154,3 millions d'euros en 2018), dont 102,5 millions d'euros dans 12 nouvelles sociétés. 377,9 millions d'euros de produits de cessions totales et partielles ont été encaissés sur l'année (contre 155,7 millions d'euros en 2018), dont 341,7 millions d'euros liés à 6 sorties totales.Les comptes sociaux affichent au 31 décembre 2019 une trésorerie nette de 79,1 millions d'euros contre -13,6 millions d'euros au 31 décembre 2018.Le montant maximum des engagements d'Altamir au 31 décembre 2019 s'établit à 640,1 millions d'euros (dont 83,4 millions d'euros engagés mais non encore appelés) qui seront investis sur les 4 prochaines années.Conformément à la politique d'Altamir visant à distribuer de 2% à 3% de la valeur de l'actif net réévalué (ANR) au 31 décembre aux porteurs d'actions ordinaires, le Conseil de Surveillance de la société proposera à l'Assemblée générale du 28 avril 2020 un dividende par action de 0,83 euro, soit 3% de l'ANR au 31 décembre 2019, en hausse de 25,8% par rapport à celui versé en 2018. Il sera mis en paiement le 28 mai 2020 (détachement du coupon le 26 mai 2020).Hors impact économique de l'épidémie de coronavirus, les objectifs pour 2020 auraient été d'investir et engager 120 millions d'euros, d'enregistrer 180 millions d'euros de produits de cessions et de viser, pour les sociétés du portefeuille, un taux de croissance de l'EBITDA moyen de 10% - organique et par acquisitions.Compte tenu de l'impact potentiel de l'épidémie sur l'économie, et en faisant l'hypothèse que la situation économique se normalise au deuxième semestre, les objectifs retenus ont été fixés à respectivement 90 millions d'euros, 130 millions d'euros et 7%.A plus long terme, la gérance se fixe pour objectif d'atteindre la taille critique de 1,5 milliard d'euros d'actifs sous gestion à horizon cinq ans – hors crise boursière majeure.