Paris, le 8 novembre 2018 – L'Actif Net Réévalué[1] par action s'élève à 20,08€ au 30 septembre 2018[2], après la distribution d'un dividende de 0,65€ par action en mai 2018.

En incluant le dividende, l'Actif Net Réévalué par action est en baisse de 3,8% par rapport au 31 décembre 2017 (21,54€), contre une légère progression (+0,4%) sur les neuf premiers mois de l'exercice 2017, et en retrait de 4,7% par rapport au 30 juin 2018 (21,11€).

La baisse de l'ANR par action sur le trimestre (-1,03€) s'explique principalement par l'évolution du cours de bourse d'Altran, qui a perdu 40% entre le 30 juin et le 30 septembre suite à la découverte en juillet d'un incident à portée financière chez Aricent (impact : -0,85€ sur l'ANR par action). Depuis cette date, Altran a publié son chiffre d'affaires du troisième trimestre, qui a enregistré une croissance solide.

L'Actif Net Réévalué (capitaux propres en IFRS) au 30 septembre 2018 s'élève à 733,3M€[3](contre 770,9M€ au 30 juin 2018 et 786,7M€ au 31 décembre 2017).

137,4M€ investis et engagés sur 9 mois - Quatre nouveaux investissements au troisième trimestre

Sur les neuf premiers mois de l'année, le montant total des investissements et engagements s'établit à 137,4M€ (contre 97,6M€ au 30 septembre 2017), dont 15,2M€ d'investissements complémentaires et 122,2M€ dans 7 nouvelles sociétés (contre 97,6M€ dans 10 nouvelles sociétés au 30 septembre 2017).

Au cours du troisième trimestre 2018, Altamir a investi et engagé 52,0M€ dans quatre nouvelles sociétés :

36,2M€[4] via le fonds Apax France IX dans la société italienne AEB Group, un des leaders mondiaux des ingrédients et services associés pour le vin, les produits alimentaires et les boissons (transaction finalisée le 4 octobre 2018) ;

8,3M€[5] via le fonds Apax IX LP dans la société Paycor, un des principaux fournisseurs américains de services de gestion de la paie et des ressources humaines qui compte une clientèle de plus de 38 000 PME réparties sur le territoire américain (transaction non finalisée au 30 septembre 2018) ;

3,2M€ via le fonds Apax IX LP dans la société américaine Authority Brands, un acteur majeur dans la franchise de services à la personne (avec un réseau de plus de 300 franchisés aux Etats-Unis, au Canada et en Amérique latine), qui fournit des prestations de nettoyage à domicile à plus de 100 000 clients aux États-Unis ainsi que des services de soins à domicile ;

4,3M€ via le fonds Apax IX LP dans la société anglaise Genius Sports Group, troisième fournisseur mondial de solutions logicielles pour la collecte et la distribution de données en temps réel destinées aux organisations sportives, ainsi que de services visant à éviter la corruption liée aux paris sportifs.

100,9M€ de produits de cession et revenus sur 9 mois

Sur les neuf premiers mois de l'année 2018, le volume des produits de cession et revenus s'élève à 100,9M€ (contre 94,4M€ au 30 septembre 2017).

Au cours du troisième trimestre, INSEEC U. a procédé au refinancement de sa dette, permettant ainsi à ses actionnaires de recouvrer 46% de leur investissement initial, soit un montant de 19,6M€ pour Altamir.

Plusieurs opérations annoncées au premier semestre 2018 ont par ailleurs été finalisées et encaissées au cours du troisième trimestre : GlobalLogic (6,4M€), Groupe Royer (2,2M€) et Buy Way (2,3M€).

Enfin, l'investissement dans Nowo/Oni, dont la valorisation résiduelle au 30 juin s'élevait à 1,9M€, a été cédé pour l'euro symbolique.

Un portefeuille de 49 sociétés

Au 30 septembre 2018, le portefeuille d'Altamir est valorisé en IFRS à 905,5M€ (contre €919,9M au 30 juin 2018 et €894,6M au 31 décembre 2017). Il est composé de 49 participations (hors engagements), dont 40 sociétés non cotées (90% du portefeuille en valeur) et 9 sociétés cotées (Altran, Albioma, Amplitude, EVRY, Guotai, Huarong, Manappuram, Shriram, Zensar).

Le portefeuille inclut la société néerlandaise Expereo, dont l'acquisition a été finalisée au cours du troisième trimestre, mais pas les investissements dans AEB et Paycor.

L'activité au sein des principales sociétés cotées du portefeuille a été marquée par :

Une performance opérationnelle solide pour Altran au troisième trimestre (+10,4% de croissance organique du chiffre d'affaires). Le groupe a par ailleurs confirmé en septembre que l'incident à portée financière découvert chez Aricent était un évènement isolé.

La mise en service de la centrale Galion 2 en Martinique pour Albioma.

Une progression significative de l'activité et de la rentabilité d'Amplitude Surgical au titre de l'exercice 2017-18 (à fin juin 2018), avec une croissance organique de 8,2% et une marge en amélioration de 140 pb.

Trésorerie et engagements

En tenant compte des encaissements et décaissements intervenus au cours des neuf premiers mois, les comptes sociaux affichent au 30 septembre 2018 une trésorerie nette[6] de -49,5M€ (contre 7,3M€ au 31 décembre 2017).

Le montant maximum des engagements d'Altamir au 30 septembre 2018 s'établit à 187,8M€[7] qui seront investis dans les 2-3 prochaines années :

114,2M€ dans le fonds Apax France IX ;

66,7M€ dans le fonds Apax IX LP ;

6,9M€ dans le fonds Apax France VIII.

Pour rappel, Altamir bénéficie de la faculté d'ajuster tous les 6 mois le niveau de son engagement dans le fonds Apax France IX à la trésorerie effectivement disponible. Son engagement initial de €306M peut ainsi être réduit jusqu'à €226M. Pour la période allant du 1er août 2018 au 31 janvier 2019, la gérance a fait valoir ses droits de réduire, le cas échéant, la part d'Altamir dans les investissements effectués par Apax France IX au deuxième semestre 2018 et qui seront appelés en règlement au deuxième semestre 2019.

Afin de pallier d'éventuels décalages entre les flux d'investissement et de cession, Altamir peut avoir recours à une enveloppe de lignes de découvert d'un montant total de €60M disponible en sus de la trésorerie nette.

Rappelons également que les appels de fonds interviennent 12 mois après le closing de la transaction pour les investissements réalisés au travers du fonds Apax France IX et désormais également pour ceux du fonds Apax IX LP, permettant ainsi à Altamir d'avoir une visibilité de plusieurs mois sur ses besoins de trésorerie.

Faits marquants depuis le 30 septembre 2018

Réaffirmant sa stratégie ambitieuse de croissance et de création de valeur sur la durée, Altamir a décidé de faire évoluer sa politique d'investissement en prenant des engagements de 15 millions d'euros dans le fonds Apax Development lancé par Apax Partners SAS sur le segment small cap en France et de 5 millions de dollars dans le fonds Apax Digital lancé par Apax Partners LLP sur le marché mondial des entreprises à forte composante technologique, sachant que ces montants seront investis sur les 3-4 prochaines années.

Suite à l'offre publique d'achat sur les actions Altamir, la société Amboise – qui détenait 68,7% du capital à la clôture de l'offre – a procédé au reclassement d'une partie des titres apportés afin de maintenir un flottant minimum de 35% du capital et de conserver ainsi la liquidité du titre Altamir.

Perspectives

Au 8 novembre, Altamir a investi et engagé plus de 137M€ dans 7 nouvelles sociétés, par rapport à un objectif annuel de 100M€ pour six à sept nouveaux investissements. En matière de désinvestissements, la réalisation de l'objectif visé de 150M€ est liée à la signature d'une opération de taille significative avant le 31 décembre.

Calendrier 2019

Résultats 2018 et ANR au 31/12/2018 14 mars 2019, après bourse Assemblée Générale Annuelle 29 avril 2019 ANR au 31/03/2019 14 mai 2019, après bourse Résultats semestriels et ANR au 30/06/2019 5 septembre 2019, après bourse ANR au 30/09/2019 7 novembre 2019, après bourse

* * * * * * * * * * * * * * *

A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont le portefeuille d'investissement s'élève à environ 900M€. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners France et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (TMT, Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe francophone et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

Pour en savoir plus : www.altamir.fr

Contact

Claire Peyssard Moses

Tél. : +33 1 53 65 01 74

E-mail : investors@altamir.fr

[1] ANR net d'impôt, part des Associés Commanditaires porteurs d'actions ordinaires

[2] Comptes non audités au 30 septembre

[3] M€ = millions d'euros

[4] Sur la base de la limite haute de l'engagement d'Altamir dans Apax France IX

[5] Sous réserve qu'un certain montant de l'investissement soit syndiqué

[6] Trésorerie nette = disponibilités - dettes financières à court terme

[7] Ce montant n'inclut pas les 36,2M€ investis dans Expereo (sur la base de la limite haute de l'engagement dans Apax France IX et sous réserve qu'un certain montant soit syndiqué) et les 10,7M€ qui n'ont pas encore été appelés sur Apax IX LP au titre des investissements dans Healthium MedTech, Authority Brands et Genius Sports Group.

