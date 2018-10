Paris, le 3 octobre 2018 – Réaffirmant sa stratégie ambitieuse de croissance et de création de valeur sur la durée, Altamir a décidé de faire évoluer sa politique d'investissement et de prendre des engagements dans deux nouveaux fonds : Apax Development lancé par Apax Patners SAS sur le segment small cap en France et Apax Digital lancé par Apax Partners LLP sur le marché mondial des entreprises à forte composante technologique.

L'objectif pour Altamir est de saisir de nouvelles opportunités d'investissement sur des marchés porteurs, tout en capitalisant sur les avantages compétitifs d'Apax Partners : l'expertise sectorielle et la capacité à créer de la valeur via la transformation digitale, la croissance externe et l'internationalisation.

Après consultation du Conseil de Surveillance d'Altamir, le Conseil d'Administration d'Altamir Gérance a décidé de souscrire à hauteur de €15 millions dans le fonds Apax Development et à hauteur de $5 millions dans le fonds Apax Digital, sachant que ces montants seront investis sur les 3-4 prochaines années.

Apax Development

Après l'acquisition en 2017 d'EPF Partners, spécialiste reconnu sur le segment small cap en France, Apax Partners SAS lève actuellement le fonds Apax Development, dont l'objectif est d'atteindre €225 millions. Le segment small cap en France est un marché important et dynamique, attractif en termes de prix et de potentiel de croissance des entreprises.

La stratégie d'investissement consiste à prendre des participations majoritaires dans des entreprises valorisées jusqu'à €100 millions dans les quatre secteurs de spécialisation d'Apax : TMT, Services, Consumer et Santé. Elle est complémentaire de celle des autres fonds gérés par Apax Partners SAS qui investissent dans des entreprises dont la valorisation est supérieure à €100 millions.

Apax Development a réalisé son premier investissement en mars 2018 dans la société Eric Bompard, leader européen du cachemire.

Apax Digital

Fort d'une expérience de plus de 30 ans et d'une expertise approfondie de l'investissement dans le secteur des technologies et des télécommunications, Apax Partners LLP s'est doté en 2017 d'une équipe dédiée qui a levé le fonds Apax Digital d'un montant de $1,1 milliards.

La stratégie d'investissement consiste à prendre des participations minoritaires ou majoritaires dans des entreprises du secteur des technologies et du numérique qui ont une taille inférieure à celle des entreprises des fonds Apax VIII LP et Apax IX LP, et qui sont situées dans le périmètre d'investissement d'Apax Partners LLP, à savoir l'Europe, l'Amérique du Nord, le Brésil, la Chine, l'inde et Israël.

Apax Digital compte à ce jour quatre investissements dont deux dans le secteur du numérique (B2C) : la société américaine Moda Operandi (modèle unique de vente en ligne d'articles de haute couture) et la société chinoise So Young (place de marché pour traitements de médecine esthétique) ; et deux autres dans le secteur des technologies d'entreprise (B2B) : la société américaine Wizeline (développement de solutions logicielles haut de gamme) et Solita (leader dans les services de transformation digitale en Finlande).

Lisibilité du portefeuille

Compte tenu de la taille plus réduite des investissements qui seront réalisés au travers d'Apax Development et Apax Digital, l'investissement dans chaque fonds correspondra à une ligne du portefeuille d'Altamir, sans que ne soient détaillés les investissements sous-jacents réalisés par les fonds.

A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont les actifs sous gestion s'élèvent à près de €800 millions. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir au travers et avec les fonds gérés par Apax Partners SAS et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (TMT, Consumer, Santé, Services) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe francophone et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

Pour en savoir plus : www.altamir.fr

Contact

Agathe Heinrich

Tél. : +33 1 53 65 01 74

E-mail : investors@altamir.fr

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Activité de l′émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55344-cp_apd_ad_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews