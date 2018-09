Altamir : acquisition d'AEB Group par Apax Partners

21/09/2018 | 08:45

Altamir indique qu'une nouvelle transaction a été signée par Apax Partners, l'acquisition auprès de SK Capital de la société italienne AEB Group, leader mondial des ingrédients et services associés pour le vin, les produits alimentaires et les boissons.



AEB Group offre des solutions sur mesure grâce à une gamme de plus de 600 produits exclusifs et des équipements spécialement conçus pour la production du vin, de la bière, des jus et du cidre et pour l'industrie alimentaire.



Les modalités financières de la transaction n'ont pas été divulguées. Elle devrait être finalisée début octobre. L'investissement pour Altamir pourrait être de l'ordre de 35 millions d'euros sur la base de la limite haute de son engagement dans Apax France IX.



