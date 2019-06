Altamir et Apax Partners cèdent leur participation dans Altran à Capgemini pour faciliter la création d'un leader incontesté de la transformation digitale des entreprises

Paris, le 25 juin 2019 - Dans le cadre du projet d'OPA amicale lancée sur Altran par le groupe Capgemini, Altamir et Apax Partners annoncent avoir signé avec ce dernier un accord portant sur la cession de la totalité de leurs actions Altran au prix de 14,00€[1] par action.

Altamir et Apax Partners, qui sont entrés au capital d'Altran en août 2008, ont depuis cette date accompagné le groupe dans sa stratégie de développement, qui a principalement consisté à :

prendre une position très significative sur le marché américain,

créer une activité GlobalShore comptant plus de 17 500 collaborateurs dont environ 10 000 en Inde,

et évoluer vers la gestion de grands projets de R&D outsourcée pour des clients de renom.

En mars 2018, Altamir et Apax Partners ont soutenu Altran dans l'acquisition transformante, pour 2 milliards de dollars, de la société américaine Aricent, créant ainsi le leader mondial incontesté des services d'ingénierie et de R&D externalisée. Altamir et Apax Partners ont participé au pro-rata de leur participation à l'augmentation de capital de 750 millions d'euros.

Avec près de 47 000 collaborateurs dans plus de 30 pays, Altran a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de près de 3Mds d'euros (contre 1,65Mds en 2007 au moment de la prise de participation d'Apax Partners et Altamir), dont environ 2/3 à l'international. Sa marge opérationnelle a quasiment doublé en 11 ans pour s'établir à 12,1% en 2018.

« Je suis fier qu'Altamir ait accompagné la transformation d'Altran qui est devenu en dix ans le leader mondial incontesté du conseil en innovation et ingénierie avancée. Je suis convaincu que Capgemini est le partenaire idéal pour valoriser le savoir-faire des équipes d'Altran » commente Maurice Tchenio, Président d'Altamir Gérance.

« J'ai eu un énorme plaisir à accompagner les dirigeants et les équipes d'Altran dans l'internationalisation de la société et dans l'évolution de son business model. Son association avec Capgemini va créer un acteur mondial aux expertises uniques ce qui permettra à Altran d'affirmer encore davantage son leadership sur le marché des services d'ingénierie et de R&D » ajoute Gilles Rigal, Directeur associé chez Apax Partners.

A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont le portefeuille d'investissement s'élève à près de 1 Mds€. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners SAS et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (TMT, Consumer, Santé, Services) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe continentale et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

[1] Après détachement du coupon de 0,24 euro par action.