Altamir : l'Actif Net Réévalué est de 733,3ME au 30 septembre

08/11/2018 | 18:39

L'Actif Net Réévalué par action s'élève à 20,08 E au 30 septembre 20182, après la distribution d'un dividende de 0,65 E par action en mai 2018. L'Actif Net Réévalué (capitaux propres en IFRS) s'élève à 733,3 ME (contre 770,9 ME au 30 juin 2018 et 786,7 ME au 31 décembre 2017).



Sur les neuf premiers mois de l'année, le montant total des investissements et engagements s'établit à 137,4 ME (contre 97,6 ME au 30 septembre 2017). Au cours du troisième trimestre 2018, Altamir a investi et engagé 52,0 ME.



Au 30 septembre 2018, le portefeuille d'Altamir est valorisé en IFRS à 905,5 ME (contre 919,9 ME au 30 juin 2018 et 894,6 ME au 31 décembre 2017). Il est composé de 49 participations (hors engagements).



' Au 8 novembre, Altamir a investi et engagé plus de 137 ME dans 7 nouvelles sociétés, par rapport à un objectif annuel de 100 ME pour six à sept nouveaux investissements. En matière de désinvestissements, la réalisation de l'objectif visé de 150 ME est liée à la signature d'une opération de taille significative avant le 31 décembre ' indique la direction.



