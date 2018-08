Altamir : l'OPA reprend le 23 août

21/08/2018 | 15:40

Crédit Agricole CIB a indiqué à l'AMF que l'offre publique d'achat (OPA) initiée par Amboise SAS visant les actions Altamir sera réouverte du 23 août au 7 septembre inclus. Euronext Paris fera connaître les conditions et calendrier détaillé de l'offre.



Il est rappelé qu'à l'issue de l'OPA, Amboise SAS détient, directement et par l'intermédiaire d'Amboise Partners SA, 22.319.379 actions ordinaires Altamir représentant autant de droits de vote, soit 61,10% du capital et 61,13% des droits de vote de la société.



L'initiateur s'engage donc irrévocablement à acquérir au prix de 16,71 euros par action (dividende 2017 détaché) les actions non détenues par lui, mais n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.



