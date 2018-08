Altamir : près de 11,4 millions d'actions apportées à l'OPA

20/08/2018 | 15:57

Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 17 août, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à l'offre publique d'achat (OPA) initiée par Amboise SAS visant les actions Altamir, elle a reçu en dépôt 11.384.705 actions.



A la clôture de l'OPA, Amboise SAS détient, directement et par l'intermédiaire d'Amboise Partners SA, 22.319.397 actions ordinaires Altamir représentant 61,10% du capital et 61,13% des droits de vote de la société d'investissement.



La condition minimale de détention d'au moins 50% étant satisfaite, l'offre a une suite positive. Euronext Paris publiera le calendrier de règlement-livraison et une publication ultérieure précisera les dates et la durée de la réouverture de l'offre.



