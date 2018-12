Altamir : prochaine inclusion au CAC Small

14/12/2018 | 12:03

A l'issue de sa revue trimestrielle des indices de la famille CAC, Euronext a fait part jeudi soir de la prochaine inclusion d'Altamir au sein du CAC Small, ainsi que des indices 'CAC Mid and Small' et 'CAC All-Tradable'.



Euronext a aussi annoncé l'intégration de Rothschild & Co au CAC Mid 60 et au SBF 120, prenant une place occupée précédemment par Solocal Group qui rejoint de son côté le CAC Small. Ces changements prendront effet à partir du lundi 24 décembre.



