Altamir : souscrit aux fonds Apax Development et Apax Digital

03/10/2018 | 08:20

Altamir a décidé de faire évoluer sa politique d'investissement et de prendre des engagements dans deux nouveaux fonds: Apax Development lancé par Apax Patners SAS sur le segment small cap en France et Apax Digital lancé par Apax Partners LLP sur le marché mondial des entreprises à forte composante technologique.



' L'objectif pour Altamir est de saisir de nouvelles opportunités d'investissement sur des marchés porteurs, tout en capitalisant sur les avantages compétitifs d'Apax Partners : l'expertise sectorielle et la capacité à créer de la valeur via la transformation digitale, la croissance externe et l'internationalisation ' indique la direction.



Le Conseil d'Administration d'Altamir Gérance a décidé de souscrire à hauteur de 15 millions d'euros dans le fonds Apax Development et à hauteur de 5 millions de dollars dans le fonds Apax Digital. Ces montants seront investis sur les 3-4 prochaines années.



