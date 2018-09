Altamir : un 'bon niveau d'activité' pour le premier semestre

05/09/2018 | 18:44

Altamir a rapporté ce mercredi après Bourse avoir enregistré un ANR (actif net réévalué) par action de 21,11 euros au titre des 6 premiers mois de son exercice, après la distribution d'un dividende de 65 cents en mai.



En incluant le dividende, l'ANR affiche une progression de 1% par rapport à son niveau de fin décembre, contre +0,8% au premier semestre 2017, et de 2,6% par rapport au 31 mars 2018 (date à laquelle seules les sociétés cotées du portefeuille étaient réévaluées).



Le groupe a par ailleurs indiqué avoir investi et engagé 81,3 millions d'euros à fin juin (contre 74,2 millions au premier semestre 2017), dont 11 millions d'investissements complémentaires pour accompagner les besoins des sociétés du portefeuille (notamment Altran pour l'acquisition d'Aricent) et 70,3 millions dans 3 nouvelles sociétés (Bip, Expereo et Healthium MedTech).



Le volume des cessions et revenus enregistré sur le premier semestre s'élève par ailleurs à 80,5 millions d'euros, contre 94,2 millions à la même période en 2017.



Au 30 juin, enfin, Altamir indique que son portefeuille est valorisé en IFRS à 919 millions d'euros, contre 894,6 millions d'euros au 31 décembre 2017.





