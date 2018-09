Altamir va investir via le fonds Apax France IX dans la société italienne AEB Group, leader mondial des ingrédients pour le vin, les produits alimentaires et les boissons

Paris, le 21 septembre 2018 - Comme annoncé dans notre communiqué du 5 septembre dernier, une nouvelle transaction a été signée par Apax Partners SAS : l'acquisition auprès de SK Capital de la société italienne AEB Group, leader mondial des ingrédients et services associés pour le vin, les produits alimentaires et les boissons. L'équipe dirigeante de la société réinvestit aux côtés des fonds Apax.

Grâce à son savoir-faire unique dans le domaine des biotechnologies et de l'œnologie, AEB Group offre des solutions sur mesure grâce à une gamme de plus de 600 produits exclusifs et des équipements spécialement conçus pour la production du vin, de la bière, des jus et du cidre et pour l'industrie alimentaire.

Présent sur cinq continents, AEB Group emploie plus de 300 personnes, dont 170 agents et commerciaux dans 13 pays. La société compte 8 unités de production, 4 laboratoires de recherche et développement et 7 laboratoires de contrôle qualité dans le monde. Elle collabore avec plus de 20 universités et instituts de recherche pour continuer à innover constamment. En 2017, la société a réalisé un chiffre d'affaires de près de €100 millions.

AEB Group a pour objectifs de poursuivre son développement international, en s'appuyant sur son réseau d'agents et de commerciaux à travers le monde, et de mettre en œuvre une stratégie ambitieuse d'acquisitions.

Les modalités financières de la transaction n'ont pas été divulguées. La transaction devrait être finalisée début octobre.

L'investissement pour Altamir pourrait être de l'ordre de €35 millions sur la base de la limite haute de son engagement dans le fonds Apax France IX.

A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont les actifs sous gestion s'élèvent à près de €800 millions. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir au travers et avec les fonds gérés par Apax Partners SAS et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (TMT, Consumer, Santé, Services) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe francophone et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

