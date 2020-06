speed10 - Haussier Cours d'entrée : 7.29 En date du 10 mars dernier, le concert formé avec la société Apax Partners (contrôlée par Maurice Tchenio) et les associés d'Apax Partners, détenait 8.426.028 actions Altamir Amboise, représentant autant de droits de vote, soit 23,08% du capital et des droits de vote de la société, dont 20,73% aux mains de Maurice Tchenio et de ses sociétés, et 2,35% détenus par les associés Apax.



Les déclarants indiquent qu'ils n'ont pas l'intention de prendre le contrôle de la société ni de solliciter un changement de stratégie, sas pour autant renoncer à racheter des titres supplémentaires.