Altarea : FAQ sur le dividende 2019 d'Altarea - AGM 2020 (Mis à jour le 06 07 2020)

QUESTIONS - REPONSES SUR LE PAIEMENT DU DIVIDENDE 2019 ALTAREA

(Mises à jour le 6 juillet 2020, date de détachement du coupon)

Avertissement

L'attention des actionnaires est attirée sur le fait que les informations de nature fiscaleci-dessous ne constituent qu'un simple résumé, donné à titre d'information générale, de certaines conséquences fiscales françaises en matière deperception de dividendes au titre des actions de la Société, en vertu de la législation en vigueur à ce jour. Elles neconstituent pas une description exhaustive de l'ensemble des effets fiscaux susceptibles de s'appliquer à la perceptionde dividendes. Les règles dont il est fait mention ci-après sont susceptibles d'être affectées par d'éventuellesmodifications législatives et réglementaires, qui pourraient être assorties d'un effet rétroactif ou s'appliquer à l'année ou à l'exercice en cours, ou par un changement de leur interprétation par l'administration fiscale française. Lespersonnes concernées sont invitéesà s'informer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité du dividende s'appliquant à leur cas particulier. Les personnes n'ayant pas leur résidence fiscale en France doivent, en outre, seconformer à la législation fiscale en vigueur dans leur État de résidence et, le cas échéant, aux dispositions de la convention fiscale signée entre la France et leur État de résidence.

1.A combien s'élève le dividende par action cette année? L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnairestenue le mardi 30 juin 2020 à huis closa approuvé le versement aux actionnaires d'un dividende de 9,00 euros par actionau titre de l'exercice 2019. Vous avez la possibilité de percevoir ce dividende en espèces ou en actions. Comme l'année dernière,vous pouvez opter pour un paiement en actions à concurrence de la moitié du dividende.

2. Suis-je obligé de choisir entre le versement du dividende en espèces et le versement du dividende à moitié en espèces et à moitié en actions ? Le paiement en actions étant limité à la moitié du dividende, vous recevrez forcément la moitié de son montant en espèces. Vous n'êtes pas tenus de vous manifester: lesactionnaires qui n'auront pas optéexpressément pour le versement de la seconde moitié du dividende en actions seront réputés avoir choisi le paiement du dividende en totalité en espèces, tant

sur la première moitié automatiquement réglée en espèces que sur la seconde moitié du dividendebénéficiant de l'option.

Le paiement du dividende en espèces et (si vous avez exercél'option) la livraison des actions au titre de la moitié du dividende interviendront le 24 juillet 2020.

3. Que se passe-t-il si je ne fais rien ?

Si vous ne faites rien,c'est-à-dire si vous n'envoyez aucune instruction à votreintermédiaire financier (ou à CACEIS CORPORATE TRUST si vos titres sont au nominatif pur), le dividende vous sera automatiquement payé en totalité en espèces, le 24 juillet 2020.

4. Quand devrais-je choisir entre versement du dividende en espèces ou le versement en espèces et en actions ?

Vous pourrez opter pour le paiement du dividende en espèces ou en espèces/actions nouvelles à hauteur de la moitié du dividende entre le 8 juillet 2020 et le 20 juillet 2020 inclus, en adressant votre demande à votre intermédiaire financier ou en renvoyant le formulaire que CACEIS CORPORATE TRUST vous aura adressé si vos titres sont au nominatif pur.

5. Est-il possible de panacher entre le versement intégral en espèces et le versement du dividende à moitié en espèces et à moitié en actions ?

Non. Le choix que vous effectuerez portera sur la totalité de vos actions.

Vous le recevrez en espèces pour toutes vos actions ALTAREA, ou au contraire, si vous avez choisi cette option, vous le recevrez à moitié en actions et à moitié en espèces pour toutes vos actions.

Vous pourrez néanmoins recevoirune somme d'argent en complément des 50% du montant de votre dividende en actions,si le nombre d'actions auquel vous avez droit ne correspond pas à un nombre entier d'actionsmais à un nombre arrondi au nombre inférieur.

Dans cette hypothèse, vous pourrez au contraire, si vous le souhaitez, verser unesomme d'argent complémentaire pour obtenir le nombre d'actions entierimmédiatement supérieur.

Ces informations figureront sur les formulaires que CACEIS CORPORATE TRUST vous enverra si vos actions sont inscrites au nominatif pur. Si vos titres sont inscrits au porteur ou au nominatif administré, ces précisions vous seront transmises par votre intermédiaire financier.

6. Serais-je prévenu individuellement ?

Si vos actions sont au nominatif pur, CACEIS CORPORATE TRUST vous enverra un formulaire individuellement.

Si vos actions sont au porteur ou au nominatif administré, vous serez prévenu parvotre intermédiaire financier. Si vous n'avez reçu aucunedocumentation aux alentours du 13 juillet 2020, nous vous recommandons de vous adresser à votre intermédiaire financier.

Concrètement, chaque actionnaire, au porteur ou au nominatif (pur ou administré) recevra de son intermédiaire financier ou de CACEIS CORPORATE TRUST :

•une OST de paiement de dividende obligatoirement en espèces sur la première moitié du dividende (soit 4,5 euros brut par action)

•une OST de paiement de dividende optionnel,sur l'autre moitié dudividende (soit 4,5 euros brut par action), avec option de paiement de cette moitié du dividende à 100% en actions ALTAREA ou à 100 % en espèces.

7.Le nombre d'actions qui me sera attribué sera-t-il calculé sur le dividende avant ou après prélèvement sociaux obligatoires ? Pour vous permettre d'obtenir, si vous le souhaitez, le plus grand nombre d'actions possible, vous avez la possibilité de choisir votre nombre d'actions sur une baseavant prélèvements. Dans ce cas, vous devrez payer le montant des prélèvements, par chèque ou par virement à CACEIS CORPORATE TRUST si vos actions sont au nominatif pur, ou à votre intermédiaire financier selon les modalités prévues par celui-ci si vos actions sont au nominatif administré ou au porteur.Dans l'hypothèse où vous détiendriez desactions au nominatif administré ou au porteur nous vous conseillons toutefois de vous rapprocher de votre intermédiaire financier afin de vérifier que cette option est possible. Sinon, vous avez la possibilité de choisir votre nombre d'actions sur une baseaprès prélèvements. Si vos actions sont au nominatif pur, vous n'aurez aucun calcul à effectuer, toutes les hypothèses chiffrées qui vous sont proposées figureront sur le bulletin (ligne « montant à verser ») que CACEIS CORPORATE TRUST vous enverra.

8. Quelle est la date de détachement du coupon ? Le détachement du dividende intervient le lundi 6 juillet 2020 sur les soldesd'actions à l'issue de la journée comptable duvendredi 3 juillet 2020. La dernière séance de bourse pour acheter des actions Altarea et pouvoir bénéficier du versement du dividende (en espèces ou en espèces / actions) était le vendredi 3 juillet 2020, conformément aux communications de la Société.

9. Le régime fiscal est-il différent si j'opte pour un paiement en actions? Non, le régime fiscal est identique. Votre impôt sur le revenu est calculé sur la base du dividende brut comme les années précédentes.

10. Le dividende est-il, en tout ou partie, exonéré d'impôt? Au plan fiscal, ce dividende sera exonéré en presque totalité car il correspond à un remboursement de primes d'émission à hauteur de 8,21 €et une distribution de revenus à hauteurde 0,79 €. La décomposition fiscale détaillée du dividende est précisée dans un communiqué mis en ligne sur le site internet de la Société ce jour. Le montant de 0,79 € est prélevé exclusivement sur des résultats imposables (aucun montant , prélevé sur des résultats exonérés). La fraction du dividende correspondant à un remboursement d'apport (soit 8,21 € par action) est exonérée d'impôt. Pour le calcul des plus-values de cessionultérieures, cette fraction est réputée venir en diminution du prix d'acquisition desactions. Pour les actionnaires personnes physiques résidentes françaises, la fraction dudividende correspondant à une distribution de revenu (soit 0,79 € par action) seraimposée : •au prélèvement forfaitaire unique (PFU) issu de la loi de finances pour 2018. Le PFU consiste en une imposition à l'IR au taux de 12,8 % auquel s'ajoutentles prélèvements sociaux de 17,2 % soit une taxation globale de 30 %. A noterque l'abattement de 40 % sur les dividendes n'est pas applicable et la CSGn'est pas déductible pour le calcul du PFU ; ou •sur option expresse et irrévocable exercée chaque année lors du dépôt de ladéclaration de revenus, au barème progressif de l'IR auquel s'ajoutent lesprélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Une fraction de la CSG est alors admise en déduction du résultat imposable à l'IR à hauteur de 6,8 points. L'option pour le barème progressif de l'IR ouvre droit à l'abattement de 40 %. A noter que, si l'option pour l'imposition au barème progressif de l'IR estexercée, celle-ci s'applique à l'ensemble des revenus mobiliers du contribuable entrant dans le champ du PFU, pour l'année en cause. Pour les actionnaires non-résidents de France, la fraction du dividendecorrespondant à une distribution de revenu (soit 0,79 € par action) sera soumise à une retenue à la source sur les revenus distribués (article 119 ter du CGI) au taux de 12,8 % pour les personnes physiques et de 30% pour les personnes morales (15 % pour les organismes sans but lucratif). Ces taux seront portés à 75 % si les



dividendes sont payés sur un compte ouvert dans un État ou Territoire Non Coopératif (ETNC).

Le cas échéant, ces taux de 12,8% et de 30% peuvent être réduits si l'actionnaire demande l'application de la Convention fiscale internationale signée entre sonpays de résidence et la France. Pour cela, celui-ci doit transmettre, au plus tard un (1) mois avant la date de paiement du dividende à CACEIS Corporate Trust , uneattestation de résidence dûment complétée et visée par l'administration fiscale deson Etat de résidence.

Les modèles d'attestations (formulaires 5000) sont disponibles sur le site de l'administration fiscale (https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/5000-sd/attestation-de-residence-destinee-ladministration-etrangere).

Si une demande d'application d'un taux réduit est faite postérieurement à la mise en paiement, l'actionnaire peut adresser à CACEIS Corporate Trust, au plus tardavant la fin de la deuxième année qui suit le versement du dividende, une attestation de résidence fiscale (formulaires 5000 et 5001) étant précisé que des spécificités de délai ou de documentation peuvent exister selon le pays derésidence ou la situation de l'actionnaire. À la suite de validation de la demande de récupération par l'administration fiscale française, CACEISCorporate Trustreversera à l'actionnaire le différentiel de retenue à la source diminué d'une commission forfaitaire de 80 € HT à la charge de l'actionnaire.

11. Pour un actionnaire soumis au prélèvement forfaitaire unique quel est le montant net unitaire du dividende ?

Pour les actionnaires personnes physiques résidentes fiscales françaises quin'auraient pas expressément opté pour le barème progressif de l'IR (auquels'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %),le montant net du dividende est de 8,76€ par action éligible au dividende. Ce montant net unitaire est obtenu de la manière suivante :

•8,21€ nets, non imposables et non-soumis aux prélèvements sociaux.

•0,79€ soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, se décomposant en 12,8 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvementssociaux, soit0,55€nets.

12. Comment sera calculée la plus-value sur les actions reçues en paiement du dividende, si je revends ces actions ?

De manière générale, la plus-value de cession d'actions est égale à la différence entre le prix de cession et le prix de revient de ces actions. S'agissant des actions

Altarea reçues en paiement de dividende, leur prix de revient correspond à la valeur pour laquelle ces actions ont été attribuées aux actionnaires.

Nous attirons votre attention sur le fait que depuis le 21 octobre 2011, il n'est plus possible d'inscrirede nouveaux titres de société SIIC sur un PEA (mais les titres