Altarea : 'une véritable machine de guerre', selon Invest

02/08/2019 | 12:45

Le bureau d'études parisien Invest Securities a confirmé son conseil d'achat sur l'action du groupe immobilier Altarea Cogedim après la publication de son point d'activité intermédiaire. Il s'agit d''une véritable machine de guerre', estiment les analystes, qui relèvent leur objectif de 185 à 190 euros.



'La publication est dans l'ensemble très satisfaisante, les chiffres étant positifs et surperformant ceux des concurrents dans des marchés pourtant en ralentissement, en commerce comme en promotion', indique une note. Invest Securities indique qu'en outre, le second semestre s'annonce 'très supérieur' au premier, et la direction a aussi confirmé les prévisions à horizon 2020.



'Altarea Cogedim a construit au fil des années une véritable machine de guerre et se positionne comme l'acteur le mieux structuré (renforcé par la récente arrivée de J. Ehrmann) pour répondre à un phénomène global et de plus en plus visible : la métropolisation', peut-on lire dans une note.









