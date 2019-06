ALTAREA COGEDIM : Invest Securities passe à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities a relevé sa recommandation de Neutre à Achat et confirmé son objectif de cours de 185 euros sur Altarea Cogedim à la suite de la nomination de Jacques Ehrmann en tant que Directeur général. Le bureau d’études juge qu’il s’agit d’une excellente nouvelle pour le groupe.Il souligne que Jacques Ehrmann jouit d'une excellente réputation au sein du secteur, après avoir notamment réalisé deux introductions en Bourse de foncières cotées (Mercialys puis Carmila) et donné le sentiment de parvenir à gérer les problématiques de gouvernance (conflits d'intérêt entre une foncière et un distributeur principal actionnaire).