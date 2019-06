ALTAREA COGEDIM : Oddo BHF juge positivement la nomination de Jacques Ehrmann

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 200 euros sur Altarea Cogedim à la suite de la nomination de Jacques Ehrmann en tant que Directeur général. Le bureau d’études précise que chez Carmila, il était reconnu par ses équipes pour ses qualités de manager et sa capacité à impulser une dynamique de développement. Il juge de manière positive cette nomination qui va permettre de renforcer la gouvernance du groupe. « A plus long-terme, on pourrait y voir un successeur potentiel pour Alain Taravella (71 ans) », ajoute l’analyste.