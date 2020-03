ALTAREA : COGEDIM a atteint son objectif de résultat net récurrent avec un an d'avance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Altarea Cogedim a publié un résultat net, part du groupe 2019, de 233,7 millions d’euros, contre 252,3 millions d’euros en 2018. Le résultat net récurrent (FFO) part du groupe a augmenté de 9,7% à 298,8 millions d’euros. Le FFO part du groupe atteint 18,23 euros par action, en croissance de 7%. Le développeur immobilier est ainsi à la fois en avance sur la guidance 2019 d’un FFO par action compris entre 17,50 euros et 17,70 euros et en avance d’un an sur l’objectif 2020 d’FFO part du groupe de l’ordre de 300 millions.Le chiffre d'affaires a progressé de 29,3% à 3,11 milliards d'euros, tous les métiers étant en forte croissance.L'actif net réévalué (EPRA), qui mesure la valeur de son portefeuille, s'établit à 178,7 euros par action, en progression de 4,8%. " Cette performance provient à la fois du FFO généré et de la forte création de valeur sur les commerces (+121 millions d'euros, dont +88 millions d'euros sur les livraisons et +33 millions d'euros sur le patrimoine à périmètre constant) ", a expliqué Altarea.Le promoteur précise que le ratio d'endettement (LTV) a reculé de 170 points de base à 33,2%." Au vu du potentiel de notre marché et de notre positionnement stratégique, nous réhaussons nos ambitions à moyen terme. En Logement, nous visons une production annuelle de 18 000 à 20 000 lots. En Commerce, nous visons un volume d'actifs gérés compris entre 6,0 et 7,0 milliards d'euros, tout en maintenant notre détention économique aux alentours de 3,0 milliards d'euros en part du Groupe. En Immobilier d'Entreprise, nous visons une production annuelle de 100 000 m² à 150 000 m² sur l'ensemble du territoire national ", a déclaré, Alain Taravella, Président Fondateur d'Altarea.