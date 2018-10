Altarea Cogedim : 1ère pierre du siège social d'Orange posée

03/10/2018 | 15:08

Altarea Cogedim annonce ce jour avoir posé la première pierre de 'Bridge', le futur siège social d'Orange à Issy-les-Moulineaux (92).



Développé sur plus de 56.000 m2, ce projet doit être livré durant l'été 2020. Il accueillera alors près de 3.000 collaborateurs et visiteurs du groupe. Il vise par ailleurs l'obtention des certifications 'NF- Bâtiments Tertiaires' Exceptionnel, 'BREEAM' niveau Excellent et 'WELL Building Standard', ainsi que le label 'BBC-Effinergie +'. Il pourra également prétendre à une certification 'WiredScore' de par la place laissée à la digitalisation.



'Bridge est un projet exemplaire du futur du bureau : connecté, attentif au bien-être des salariés, ouvert sur la ville et favorisant un environnement convivial. Bridge constituera un outil de travail formidable pour le groupe Orange. Il démontre aussi notre volonté de développer des projets structurants sur le long terme pour la ville d'Issy-les-Moulineaux', indique Alain Taravella, Président-Fondateur du groupe Altarea Cogedim.





