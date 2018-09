Altarea Cogedim : Avec U-CARE, Altarea Cogedim remporte la consultation d’opérateurs portant sur le lot T6B (Paris (...)

Altarea Cogedim est désigné lauréat de la consultation portant sur le lot T6B, organisée par la SEMAPA sur la ZAC Paris Rive Gauche. Nommé ainsi en référence à sa forme architecturale et sa philosophie de conception, U-CARE est un projet mixte de logements et d'activité. Imaginé comme un véritable trait d'union entre la Bibliothèque Nationale de France et la Station F, il s'inscrit dans la dynamique de l'Arc de l'innovation tout en contribuant à faire émerger une urbanité pacifiée dans le quartier Tolbiac-Chevaleret.

Le projet a été conçu en réponse aux grands enjeux de la Ville Monde : inciter à des modes de vie facilités et durables, inspirer l'entraide et la sollicitude entre habitants et favoriser une construction éco-responsable. Par son approche globale alliant haute technicité, souci de l'intérêt général, intégration dans son contexte économique et réflexion poussée sur les modes de vie, U-CARE s'inscrit dans un quartier qui s'affirme comme l'incarnation de l'urbanisme innovant, où souffle un esprit à la fois humaniste et entrepreneurial.

Défi technique et innovations bas carbone