Altarea Cogedim, 1er développeur immobilier des territoires, aux côtés de Baluchon, groupe d'entreprises sociales, et du Crédit Coopératif, banque de référence des acteurs de l'Economie sociale et solidaire (ESS), lancent ce jour « SoCo », la première foncière commerciale solidaire en France, en présence de Jean-Louis Missika, Adjoint à la mairie de Paris chargé de l'urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité, et avec le soutien de Christophe Itier, Haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale.

Alors que la fabrique de la ville réinterroge les nouveaux modèles économiques et les usages, Altarea Cogedim, Baluchon et le Crédit Coopératif créent un nouveau type de foncière, qui permettra d'accompagner dans la durée des entreprises à vocation sociale et solidaire tant en phase d'amorçage que d'exploitation.

Alain Taravella, Président Fondateur d'Altarea Cogedim indique : « Nous sommes très fiers de lancer cette première foncière commerciale solidaire. C'est un projet qui répond parfaitement à notre mission d'entreprendre pour les territoires au service de villes plus durables et inclusives. L'essor de l'économie sociale et solidaire (ESS) nous incite à innover et à créer pour répondre aux attentes et aux besoins des habitants. Tous les leviers d'innovation, y compris sociaux et sociétaux, doivent être utilisés pour construire du « lien » dans nos métropoles et participer à créer du mieux-vivre en ville ».