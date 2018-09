A l'occasion des résultats du GRESB 2018 (Global Real Estate Sustainability Benchmark), Altarea Cogedim confirme son statut de « Green star » et maintient sa position de n°1 des sociétés cotées en France. Le Groupe obtient la note globale de 92/100, venant saluer la stratégie RSE de l'entreprise. Ce classement atteste de sa performance dans la durée. Par ailleurs, Altarea Cogedim obtient la note A en transparence, un gage de qualité́ des publications institutionnelles, de fiabilité́ et d'exhaustivité́ du reporting RSE.

Le groupe Altarea Cogedim est également reconnu pour l'ensemble de ses activités en occupant la deuxième place sur l'ensemble des sociétés du Retail cotées dans le monde.

« En cohérence avec le projet de loi PACTE, nous plaçons la RSE au cœur de notre stratégie business. Depuis plusieurs années, conscients de l'impact de nos activités, nous agissons en entreprise responsable, engagée avec des missions sociétales de premier plan. Notre démarche RSE, ici distinguée, nous permet de créer de la valeur pour tous » : indique Alain TARAVELLA, Président Fondateur d'Altarea Cogedim.

« Ce prix récompense les efforts menés par les équipes du groupe Altarea Cogedim qui agissent avec conviction pour répondre aux transitions énergétiques et écologiques actuelles. Au service d'une réflexion sur la ville humaine et durable de demain, nous inscrivons notre croissance dans une optique de responsabilité sociétale forte. Notre démarche RSE appelée « Tous engagés ! » nous inscrit dans des actions concrètes et responsables envers nos clients, les villes et nos collaborateurs » : déclare Nathalie Bardin, Directrice des Relations institutionnelles, de la Communication et de la RSE.