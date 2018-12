Altarea Cogedim : Le Groupe Altarea Cogedim deux fois lauréat aux Grands Prix SIMI 2018

A l'occasion de la 17ème édition du SIMI, événement de référence pour les acteurs de l'industrie immobilière en France, le groupe Altarea Cogedim a reçu deux distinctions lors de la remise des prix qui s'est tenue le vendredi 7 décembre ; dans la catégorie « Immobilier de services » pour la résidence « les Jardins d'Artois - Arras », et dans la catégorie « Hôtel » pour le projet « Courtyard by Marriott », portés respectivement par ses marques Cogedim Club®/Histoire & Patrimoine et Pitch Promotion.

Grand Prix SIMI 2018 dans la catégorie « Immobilier de services » pour la résidence « les Jardins d'Artois - Arras », pour Cogedim Club® & Histoire et Patrimoine, deux marques du groupe Altarea Cogedim.

Le Groupe Altarea Cogedim a su associer ses filiales, chacune avec son expertise première, afin de répondre aux besoins des collectivités. Le jury des Grands Prix SIMI a pu apprécier le soin apporté lors du chantier et les détails de finition architecturale, menés par Histoire et Patrimoine.

Il a souligné le confort de vie et l'esprit « maison de famille » qui anime les résidences Cogedim Club®, qui s'adressent aux seniors autonomes.

Grand Prix SIMI 2018 dans la catégorie « Hôtel » pour Pitch Promotion pour la réalisation de l'hôtel « Courtyard by Marriott » dans le quartier de Gare de Lyon à Paris.

Inauguré le 22 novembre dernier, l'hôtel Courtyard Paris Gare de Lyon vient de renaître au terme d'un chantier complexe de deux ans, dans un quartier mixte en pleine effervescence à deux pas de la Gare de Lyon. Précédemment à usage de bureaux (principalement occupée par la SNCF), cette tour de grande hauteur des années 1970 est aujourd'hui transformée en un hôtel offrant 249 chambres et exploitée sous la marque Courtyard by Marriott. Cette opération de réhabilitation menée pour le compte d'Axa Real Estate Investment Managers France confirme le savoir-faire de Pitch Promotion en matière de rénovation urbaine.