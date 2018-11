Altarea Cogedim : Le Groupe Altarea Cogedim pose la première pierre de la résidence seniors Cogedim Club® à (...)

Cogedim Club®, ont posé ce jour la première pierre de la résidence seniors « Villa Salonia » à Salon-de-Provence (13) en présence de Nicolas Isnard, Maire de Salon-de-Provence, Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence et Conseiller régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En phase avec l'évolution de la société, cette nouvelle résidence vient offrir un habitat adapté aux besoins de mobilité et de lien social de nombreux seniors pleinement autonomes.

« Nous sommes très fiers de cette opération qui signe une première résidence Cogedim Club® pour Cogedim Provence. Conçue en étroite collaboration avec la Ville et le CCAS, la résidence Villa Salonia répond à une demande avérée de logements pour seniors dans la commune. Le succès remporté par la commercialisation, avec à date plus de 80% des logements réservés, nous prouve la cohérence du concept quant aux enjeux actuels sur le territoire. La résidence Cogedim Club® Villa Salonia incarne en effet le renouvellement de la Ville sur elle-même et illustre notre dynamisme sur la région. » affirme Lionel Gayvallet.

« Proposer aux seniors une nouvelle façon d'habiter en favorisant le lien social chez eux, comme à l'extérieur est une priorité pour Cogedim Club®. Aujourd'hui, les seniors sont en quête de logements et d'activités adaptés, une nouvelle façon de vivre pour cette tranche d'âge plus autonome. Nous implantons nos résidences en cœur de ville car il est essentiel de maintenir les échanges intergénérationnels et ainsi permettre aux personnes âgées de se loger dans des quartiers animés » souligne Jérôme Navarre.