Altarea Cogedim : Les seniors, un exemple à suivre en matière de « bien manger »

A quelques jours de la Semaine du Goût® -­ évènement référent de la transmission et de l'éducation au goût pour le plus grand nombre -­ qui se tiendra du 8 au 14 octobre, Cogedim Club dévoile les derniers résultats de son Baromètre 55+ Cogedim Club réalisé avec IFOP. Dédié à l'observation des modes de vie des seniors âgés de 55 ans et plus, il donne la parole à ces derniers sur leur vision du bien-être alimentaire. On y découvre ainsi que les aînés ont beaucoup à transmettre aux plus jeunes en terme d'alimentation.

« Bien manger », des bonnes habitudes à prendre au quotidien

Selon le Baromètre 55+, les habitudes des seniors correspondent au modèle idéal des repas sains et équilibrés. Cuisiner ses repas soi-même est une habitude quotidienne très largement partagée : 88% des seniors cuisinent au moins une fois par semaine, dont 73% tous les jours ou presque.