Altarea Cogedim : Pour près d’1 senior sur 6, Michel Cymes et Jean-Jacques Goldman sont les personnalités qui valorisent le (...)

A l'occasion de la rentrée du PAF, Cogedim Club dévoile la 3ème vague des résultats de l'édition 2018 de son Baromètre annuel 55+ Cogedim Club, réalisé par l'IFOP. Dédié à l'observation des modes de vie des seniors âgés de 55 ans et plus, il donne le palmarès 2018 des personnalités qui représentent le mieux les 55 ans et plus.

Michel Cymes et Jean-Jacques Goldman, personnalités préférées des seniors

Cette année, c'est Michel Cymes qui occupe le haut du podium. Selon 14% des personnes âgées de 55 ans et plus, le bon docteur est aussi la personnalité qui valorise le plus leur image.

Une place privilégiée qu'il n'occupe pas seul puisqu'il doit la partager ex-aequo avec Jean-Jacques Goldman. Redevenu personnalité préférée des Français en 2017, le chanteur occupe aussi aujourd'hui une place de choix dans le coeur des seniors.

Line Renaud et Jean-Pierre Pernaut font leur retour dans le trio de tête et arrivent à égalité en deuxième position, devant Anny Duperey.