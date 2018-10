Altarea Cogedim : annonce la vente en VEFA à CNP Assurances de son futur siège social situé Rue de Richelieu (...)

Le prochain siège social d'Altarea Cogedim a été vendu en VEFA à CNP Assurances. Situé Rue de Richelieu, Paris 2e arrondissement, l'ensemble de 33 000m² sera livré en 2019 pour accueillir les collaborateurs et les visiteurs du premier développeur immobilier en France.

« Nous sommes fiers que la Maison Altarea Cogedim ait séduit CNP Assurances, investisseur de premier plan. Notre siège incarnera nos convictions en matière d'immobilier d'entreprise. Ouvert sur la ville, empreint des valeurs du Groupe, au cœur de la nouvelle économie, le bâtiment répondra aux attentes des salariés en matière de qualité de vie au travail. Ce nouvel ensemble nous permettra de regrouper nos marques, d'illustrer notre savoir-faire, de traduire notre dynamique de croissance et d'attirer de nouveaux talents désireux de nous rejoindre » : déclare Alain TARAVELLA, Président Fondateur du groupe Altarea Cogedim.

Cet immeuble construit à la fin des années 1970 a été le siège d'Allianz en France. Propriétaire depuis 2016, Altarea Cogedim mène depuis cette date une vaste opération de requalification de l'ensemble.

Développé sur 33 000m² et dédié principalement à Altarea Cogedim et ses filiales, le projet mené en lien avec les équipes du cabinet d'architecture Wilmotte & associés vise à moderniser l'immeuble existant pour l'amener aux meilleurs standards tout en respectant l'esprit de la conception d'origine. Flexible, qualitatif et centré sur l'humain Richelieu sera adapté aux modes de vie et de travail actuels.