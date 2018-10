Altarea Cogedim : cession du prochain siège social en VEFA

11/10/2018 | 11:58

Altarea Cogedim indique que son prochain siège social, situé Rue de Richelieu dans le deuxième arrondissement de Paris, a été vendu en VEFA (vente en état futur d'achèvement) à CNP Assurances.



Propriétaire depuis 2016 de cet immeuble construit à la fin des années 1970, le groupe immobilier mène depuis cette date une vaste opération de requalification de cet ensemble de 33.000 m2 qui sera livré en 2019.



'Sur sept niveaux, il bénéficiera d'un business center, du plus grand auditorium privé de Paris (280 places), de plus de 2.000m2 d'espaces verts avec quatre terrasses végétalisées, d'un socle de restauration et de services unique en plein coeur de la capitale', précise-t-il.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.