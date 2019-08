Altarea Cogedim : croissance de +16,8% du CA

01/08/2019 | 18:20

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 1 279,3 ME au 30 juin 2019, en croissance de +16,8% sur un an. Tous les métiers sont en croissance : +7,7% en Commerce, +12,6% en Logement et +39,1% en Immobilier d'entreprise.



Le résultat net récurrent (FFO) part du Groupe s'élève à 110,2 ME au 1er semestre 2019.



L'ANR EPRA par action (déterminé hors impact des instruments financiers) est en croissance de +6,9% et l'ANR de continuation dilué par action est en croissance de +3,6%.



