Altarea Cogedim : émission obligataire pour 500 millions

17/10/2019 | 07:45

Altarea Cogedim annonce le succès du placement d'une émission obligataire notée de 500 millions d'euros et d'une maturité de huit ans, qui offre un coupon de 1,875%, le règlement étant prévu ce jeudi 17 octobre.



Le produit de cette émission sera utilisé pour le refinancement de dettes sécurisées et pour les besoins de financement généraux. Il viendra conforter la structure des financements du groupe immobilier, en allongeant la maturité de sa dette.



'Le succès de l'opération illustre la confiance des investisseurs dans le modèle économique original d'Altarea Cogedim, à la fois foncière et promoteur, et dans la qualité de son profil crédit', commente son président fondateur Alain Taravella.



