Altarea Cogedim : en léger repli, l'avis d'un analyste

08/11/2019 | 16:32

Le titre subit quelques prises de bénéfices aujourd'hui après un gain de près de 24% depuis le 1er janvier.



Invest Securities estime que les performances trimestrielles sont de nouveau très satisfaisantes, la croissance du CA accélérant (+21% vs +17% au S1) et ce sur toutes les lignes de métier.



Le bureau d'analyses indique qu'en foncière de commerces, les indicateurs sont favorables (croissance organique des loyers en France +2,9%, CA des commerçants +3,6% et fréquentation +2,0%) et d'importantes autorisations administratives sur de futurs projets ont été obtenues (Gare d'Austerlitz et Fernay Voltaire).



' En promotion résidentielle, les réservations sur 9 mois sont les meilleures parmi les principaux acteurs, tandis que les placements restent en hausse de +11% en immobilier d'entreprise ' rajoutent les analystes.



' Altarea Cogedim confirme ainsi sa guidance 2019 (FFO/action entre 17,5 et 17,7E, soit de l'ordre de +2%, dividende attendu à 13E/action, soit un taux de distribution confortable de l'ordre de 74%) et 2020 (FFO > 300mE) '.



Invest Securities relève son objectif de cours à 194E contre 190E et maintient sa recommandation Achat. ' Altarea Cogedim affiche des performances en amélioration continue et un optimisme intact '.



