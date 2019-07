Altarea Cogedim : entrée au capital de Woodeum Résidentiel

16/07/2019 | 15:48

Woodeum (qui prendra le nom de WO2 holding) annonce ce jour l'entrée d'Altarea Cogedim, à hauteur de 50% au capital de sa filiale Woodeum Résidentiel avec pour ambition de développer la promotion résidentielle bas carbone à grande échelle.



Ce partenariat stratégique et financier conclu entre Woodeum et Altarea Cogedim vise à accélérer la production de logements, avec un objectif de 2500 à 3000 logements en bois massif lamellé contrecroisé (CLT) par an, d'ici 2023.



La transaction valorise Woodeum Résidentiel (qui prendra le nom de Woodeum) à environ 100 millions d'euros. De surcroit, Altarea Cogedim s'est engagé à mettre à sa disposition un financement de 50 millions supplémentaires pour son développement.



