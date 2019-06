Altarea Cogedim : gagne 2% après une analyse positive

05/06/2019 | 13:54

Le titre s'envole de près de 2% après l'analyse d'Invest Securities. Le bureau d'analyses estime que la nomination de Jacques Ehrmann en tant que directeur général d'Altarea Cogedim est une excellente nouvelle pour le groupe.



' Jacques Ehrmann jouit d'une excellente réputation au sein du secteur, après avoir notamment réalisé deux introductions en Bourse de foncières cotées (Mercialys puis Carmila) et donné le sentiment de parvenir à gérer les problématiques de gouvernance (conflits d'intérêt entre une foncière et un distributeur principal actionnaire) ' explique le bureau d'analyses.



Invest Securities souligne que cette nomination intervient alors qu'Altarea avait subi plusieurs départs de dirigeants ces dernières années.



' La prime sur ANR dont bénéficie Altarea pourrait par ailleurs donner de nombreuses idées à un dirigeant qui ne manquera sans doute pas de marquer le groupe de son empreinte '.



Le bureau d'analyses maintient son objectif de cours à 1 an à 185E et relève sa recommandation à Achat contre Neutre, compte tenu d'un potentiel de rendement total de 14%.



