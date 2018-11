Altarea Cogedim : inauguration de 'Panache' à Grenoble

20/11/2018 | 15:23

Le groupe Altarea Cogedim annonce ce jour avoir procédé, le 15 novembre, à l'inauguration du programme 'Panache', au coeur de la nouvelle écocité Grenoble Presqu'Ile.



'Alliant créativité, qualité́ architecturale, confort, convivialité́ et développement durable, ce nouvel ensemble inspirant offre un nouvel art de vivre aux Grenoblois avec 42 logements, 32 terrasses et 240 m2 de commerce en rez-de-chaussée. Panache constitue une opération innovante en matière d'usages et elle dépasse largement les normes environnementales en vigueur', explique Altarea Cogedim.





